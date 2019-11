El zasca de Gerard Piqué a Televisión Española y otros momentazos del especial de 'La resistencia'

Todo empezó como una broma entre Gerard Piqué y David Broncano que ha acabado en buen puerto. Cuando el futbolista propuso en octubre grabar una entrega de 'La resistencia' desde La Caja Mágica de Madrid parecía algo difícil de asumir, sobre todo anunciándolo por televisión antes siquiera de comunicárselo a Movistar+. Sin embargo, la gran plataforma de pago anunció que sí que se llevaría a cabo esta entrega especial que se grabaría el martes 12 de octubre para su emisión el día 13.

Gerard Piqué y David Broncano, en el especial de 'La Resistencia'

Como no podía ser de otra manera, Gerard Piqué fue uno de los invitados en este especial, y es que como propulsor de esta idea no podía faltar. El futbolista salió a la pista en la que se había recreado el escenario de 'La resistencia' ante un público que se dividía entre los que le aplaudieron y entre los que le abuchearon. Sin embargo, era su tercera vez en el programa y él ya se sentía en ese reconocible sofá como si estuviera en su casa.

La anécdota con el fan del Madrid

"Hicimos una campaña de Whatsapp y di mi teléfono en Twitter", comenzó explicando el futbolista y, como era de esperar, le "empezó a llamar to Dios". A uno de ellos le contestó a sus mensajes y así lo recordaba el invitado: "Me escribió uno y me dijo: 'Soy tu ídolo'". Eso desató las risas del presentador por la confusión y rápidamente rectificó para seguir contando lo que pasó: "Dijo: 'Soy tu fan y trabajo en el Madrid".

Al leer esto, Piqué pensó: "Hostia, de puta madre, lo voy a colgar". Con un divertido juego de palabras, Broncano respiró tranquilo: "Ah, colgar la foto". El futbolista rio y especificó: "Sí, colgarlo en las redes y que vean que la rivalidad es sana". Pero antes de hacerlo, quiso pedirle permiso al chico que le había escrito el mensaje: "Me dijo que sí, pero a los cinco segundos se dio cuenta y dijo: '¡No, no, no!'".

La realeza hablando catalán...

Es habitual escuchar en este programa al presentador soltar expresiones en catalán. Hubo un momento en el que quiso saber más sobre "el Gerard més íntim. El Gerard de portes a dins" ("El Gerard más íntimo. El Gerard de puertas para adentro"). En ese momento, el futbolista recodó: "Por cierto, el Rey habla muy buen catalán. Y la chiquilla. Ella mejor". "Es la infanta Leonor, ¿no?", preguntaba Broncano al público y, entre la masa, uno gritó: "¡Princesa!". Eso provocó las risas de todos y el presentador comentó: "Está Jaime Peñafiel ahí". "¿Et va agradar que la princesa parlara el teu idioma?" ("¿te gustó que la princesa hablara tu idioma?"), le preguntó también al futbolista que siguió riendo.

...y un zasca a Televisión Española

Como el catalán habló del discurso de la Princesa Leonor, el presentador se lo imaginó así: "Estabas viendo TVE y sacaste la señera para celebrarlo: '¡Bien hablado!'". "Me sorprendió, haciendo zapping lo vi", explicaba Piqué, justo antes de recibir esta pregunta: "¿Tienes sintonizado TVE en casa?". Lo que parecía una cuestión incómoda tuvo una respuesta inesperada: "Yo te diría que los menores de 30, nadie ve Televisión Española".

Sin embargo, Piqué quiso matizar: "No es un tema de... sé por dónde vas, sino por un tema generacional". Broncano le explico que TVE "tiene muchas cosas guapas", aunque ninguno de los dos supo poner ningún ejemplo. Por ello, alguien del público gritó: "¡Cuéntame!". A esta persona, el presentador la definió como "un chaval loquísimo que no se sabe si habla de la serie o pide le cuentes".

El fallido "Cumpleaños feliz"

Cambiando de tema y tirando de preguntas anotadas, Broncano lanzó una pregunta, no sin antes advertir que no era nada personal: "¿Es cierto que tu pareja, la cantante colombiana Shakira, artista internacional, y tú compartís el día de cumpleaños? ¿Y que ese día es hoy?". Antes de dejarle responder, comenzó a cantar "Cumpleaños feliz" y animando a todo el público a hacerlo.

Cuando más animadas estaban las gradas, Piqué interrumpió para avisar: "Que es el día 2 de febrero". Tras este divertido lapsus, el presentador insistió en la coincidencia de la fecha: "¿Pero es verdad? ¿Cómo son esas fiestas? Deben de ser la hostia. ¿Qué hacéis?". En ese momento, un espontáneo del público gritó: "¡El Waka Waka!". Broncano, que se estaba imaginando grandes fiestas, preguntó que a lo mejor ellos preferían "plan sofá, mantita, petting y a la cama", a lo que el invitado ya le contó: "Mira, este año cae en el día de la Superbowl y ella actúa allí".