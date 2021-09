AMC Networks anuncia el estreno de más de 100 series y sus planes con el universo 'TWD'

Manuel Balsera, director general de AMC Networks para el Sur de Europa, presenta su apuesta de ficción, documental, factual, estilo de vida e infantil.

AMC Networks International Southern Europe ha presentado las novedades de su programación dentro del marco del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz). Manuel Balsera, director general de AMC Networks para el Sur de Europa, ha anunciado que estrenarán más de 100 series de ficción, documental, factual, estilo de vida e infantil en los últimos cuatro meses de 2021. "La compañía tiene 15 marcas diferentes. Mientras otros operadores apuestan por las plataformas, nosotros seguimos haciéndolo con el lineal. Cuando hay una hipersaturación de contenidos, hay que hacerle la vida fácil a la gente", argumenta.

En cuanto a ficción, 'Que te den, Kevin', 'The Walking Dead: World Beyond' y 'Fear The Walking Dead' son algunas de las apuestas más destacadas que podrán verse en las próximas semanas a través del canal AMC. "Vamos a intentar que todo lo que esté por venir del universo 'The Walking Dead' esté, salvo lo que tenga acuerdos previos", asegura Balsera.

Los documentales serán la clave de Canal Historia, que estrenará la producción original 'Piratas en Baleares', sobre impresionantes acontecimientos de la historia del archipiélago. Además llegará 'Expedición al Ártico: un año en el hielo' y 'Cómo es sentirse libre', producida por Alicia Keys, en canal Odisea. Mientras que Crimen+ Investigación estrenará 'A sangre fría, el asesinato de la familia Clutter' y Blaze emitirá dos trepidantes producciones dedicadas al mundo del motor: 'El garaje de Jay Leno' y lo nuevo de 'Top Gear'.

Por otro lado, 'Productores con Estrella' será una de las grandes apuestas de Canal Cocina, profundizando en los proveedores de los restaurantes españoles con tres estrellas Michelin de la mano de chefs como Joan Roca, Martín Berasategui o Ángel León, entre otros.