David Cantero y la verdad de su salida de Mediaset: "Bájame el salario, sabes que es ilegal e iremos a juicio"

Por Julia Almazán Romero

Ya han pasado cuatro meses desde que David Cantero . Tras múltiples especulaciones y algunos apuntes sobre el motivo de su salida, el periodista ha acudido al podcast 'Sr.Wolf' de, su ahora compañero en RNE, Juan Ramón Lucas , paray desvelar cómo vivió su despedida de ' Informativos Telecinco Fin de Semana '.

"Me proponen de manera absolutamente sorpresiva, injustificada y sin venir a cuento una bajada de salario", confiesa Cantero en la entrevista. Por lo tanto, deja claro que el "desencadenante" lo provocan motivos económicos por los que no estaba dispuesto a ceder. "Me parece muy irregular, para mí y para cualquier trabajador. Tú tienes un contrato, tienes un salario, tienes unas condiciones y eso es sagrado", remata.

David Cantero, expresentador de 'Informativos Telecinco'

Su respuesta a la cadena fue contundente: "No me voy a bajar el salario. Bájamelo tú, que sabes que es ilegal, y vamos a ir a juicio". Además, critica sin ningún miedo la gestión monetaria de Mediaset España: "Acabáis de gastar un montón de millones, os lo habéis gastado todo y ahora no hay dinero para pagar mi salario".

Finalmente, tras varias reuniones pudieron llegar a un trato: "En cinco días de tiras y aflojas, llegamos a un acuerdo digno y conveniente, y firmé los papeles". A esto añade que, a pesar de que su salida para él fue "un shock", las negociaciones se desarrollaron de manera "amable" y quedaron en buenos términos.

David Cantero ficha por RNE

"Los informativos andan un poco perdidos"

El presentador, ahora nuevo fichaje de 'Las tardes de RNE', también opina sobre la situación de las televisiones y los informativos actuales. "Las cadenas en general olvidan el valor que tiene la experiencia en el mundo de la información", reflexiona. Para él, lo importante de un buen noticiario es quién comunica: "no hay más". Por esta razón, David Cantero considera que tanto los informativos como las cadenas "andan un poco perdidos".