Por Beatriz Prieto |

La promesa ' concluyó la semana pasada conen una ceremonia de lo más emotiva. El señor Baeza decidía así retirarse tras dedicar casi toda su vida al servicio de los Luján y

No obstante, esa no fue la única "pérdida" que amenazaba con romper el corazón de los seguidores de la serie de La 1: Ángela accedía también a dejar el palacio, para alegría de su madre. A pesar de su intención de hacerlo sin despedirse, Curro no estaba nada dispuesto a rendirse y le preparó una sorpresa muy especial con el fin de hacerle cambiar de idea.

Curro se declara a Ángela en 'La promesa'

Por desgracia, los espectadores tendrán que esperar hasta el martes 8 de julio para descubrir qué pasará a continuación en 'La promesa': la serie desaparecerá de la parrilla de La 1 la tarde del lunes 7 de julio, junto a 'Valle Salvaje', para dejar paso a la Eurocopa femenina de fútbol. En concreto, la selección española se enfrentará a Bélgica a partir de las seis de la tarde, hasta la cita de 'Aquí la Tierra' a las 19:50h, motivo por el que ambas ficciones pospondrán sus emisiones al día siguiente.

¿Qué pasará el martes?

La bonita declaración de amor por parte de Curro surtirá el efecto deseado sobre Ángela: la hija de Leocadia decidirá quedarse en la Promesa para afrontar lo que haga falta junto al lacayo. Este, además, mostrará a Pía y Vera una noticia en el periódico que dará un giro a su investigación sobre las Joyerías Llop. Manuel, por su parte, descubrirá que la mente detrás de las mejoras de los motores no es Toño, sino Enora, por lo que decidirá contratarla.

Manuel decide contratar a Enora en 'La promesa'

Mientras, la llegada de un noble arrendatario despertará todas las alertas en Catalina y Martina sobre las consecuencias negativas que las medidas que la hija del marqués y Adriano han estado tomando sobre la gestión de la finca. En lo referente a la marcha de Rómulo, el servicio tendrá que afrontar el enorme vacío que ha dejado, seguros de que Ricardo es su sucesor natural, hasta el punto de que las doncellas le entregarán una chaqueta de mayordomo jefe. Por desgracia, Leocadia parece tener unos planes muy diferentes y abre la puerta a la posibilidad de que un nuevo candidato al puesto destruya la ilusión del mayordomo.