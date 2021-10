La presentadora Mónica Naranjo es la encargada de ponerse al frente del reality donde participan seis parejas.

Por si no tuviéramos suficientes realities en los que ciertas parejas ponen a prueba su amor en entornos paradisíacos, Netflix anuncia la fecha de estreno de 'Amor con fianza', el programa presentado por Mónica Naranjo que llega a la plataforma el 11 de noviembre de 2021. En él, seis parejas deberán enfrentarse a un detector de mentiras que les pondrá en más de un aprieto.

Estos deben sumergirse en la experiencia durante tres semanas y durante ese tiempo competirán por un premio en metálico de hasta 100.000€, teniendo en cuenta que las mentiras en 'Amor con fianza' pueden resultar muy caras. Incluso aquellas que parecen de lo más inocentes. De esta manera, todos los concursantes serán analizados por el eye contact mencionado anteriormente y cada verdad que salga de su boca les hará ganar dinero.

No obstante, la sinceridad no es lo único que va a marcar 'Amor con fianza', y es que los participantes no van a estar solos durante esta experiencia. A pesar de que van a estar alejados de sus compañeros de vida, van a recibir visitas de de amores que creían superados, de personas que ya pusieron su relación en peligro, incluidas sus exparejas, y de desconocidos con los que comparten algo más que afinidad. ¿Conseguirán resistir sus relaciones?