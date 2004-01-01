Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025, que investiga por qué no se cobró un premio hace 30 años

Loterías y Apuestas del Estado |

Nos adentramos ya en fechas navideñas y si hay algo característico de ellas que da inicio a esta época es el sorteo de la Lotería de Navidad. Por ello, Loterías y Apuestas del Estado ya ha compartido el anuncio de este 2025 que lleva como título 'Décimo enmarcado'. En este vídeo asistimos al viaje personal de Vero, quien se obsesiona con un décimo de hace 30 años que ha encontrado en el rastro.

La protagonista del vídeo intenta averiguar la razón por la que ese décimo, que fue premiado con un quinto premio, no fue cobrado. Para ello, le cuenta sus teorías a su novio y a todo su círculo e inicia su particular investigación hasta el punto de obsesionarse con él, sin importarle las horas que sea con tal de averiguar qué es lo que ha pasado.

Sin poder aguantar más con la incertidumbre, Vero y Max acuden al mismo hombre que les vendió el décimo enmarcado en el rastro para seguir una serie de pistas que le llevan hasta una casa en la que vive un señor mayor junto a su hija y su nieto. El hombre se reencuentra con ese décimo que creía perdido y explica por qué no llegó a cobrarlo nunca.