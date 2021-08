Así es Choriza May, la reina valenciana de 'RuPaul's Drag Race UK 3'

La tercera edición de la versión británica de 'RuPaul's Drag Race' se estrena en septiembre de 2021.

Ya hemos podido conocer a las concursantes de la tercera edición de 'RuPaul's Drag Race UK' y, para nuestra sorpresa, entre las doce reinas hay una drag queen de origen español. La valenciana Choriza May, que reside en Newcastle, ha protagonizado un vídeo de presentación donde ha confesado sus puntos fuertes, sus puntos débiles y su leitmotiv a la hora de hacer drag. "Soy un estereotipo con patas", empezaba diciendo, luciendo una mezcla entre un traje de luces de color verde y un vestido de sevillana de color morado.

"No te metas con Choriza. Soy una mamá sexy y una reina del drama. Antes muerta que sencilla", explicaba también, haciendo referencia a la mítica María Isabel. "Puedo coser, puedo cantar, no puedo bailar", confesaba May, entre risas y asegurando que piensa dar lo mejor en el escenario del plató. "Voy a ganar esa corona porque soy 'Passionate, Unique, Talented, Ambitious'", comentaba Choriza, formando un divertido y picante acrónimo.

Antes de terminar su carta de presentación, la reina valenciana hacía uso de su lengua natal para avisar al resto de concursantes. "Sóc la més guapa i la més arriscada de tota Espanya", pronunciaba, queriendo decir que es la más guapa y la más atrevida de toda España. ¿Conseguirá Choriza May conquistar a RuPaul? Estaremos muy pendientes de su evolución.