Atresmedia |

La tercera edición de 'Drag Race España' ya ha llegado a su final y ha coronado a Pitita como la mejor drag queen de la temporada. Sin embargo, Atresplayer Premium no descansa y ya ha arrancado la promoción de 'Drag Race España: All Stars', donde reinas de las tres ediciones van a volver al taller para demostrar cómo han evolucionado desde que participaron en su temporada y ver quién es la mejor de todas.

Como no podía ser de otra manera, Supremme de Luxe, que repite como presentadora, ha sido la encargada de anunciarlo. "¡Sí, sí, sí! En 'Drag Race España' nos llenamos la boca de orgullo para anunciar oficialmente que vamos a hacer un cóctel de reinas que pasará a la historia del drag", pronunciaba la drag queen, desvelando también cómo será el logo del programa.

Este anuncio ha hecho que algunas reinas que ya han pasado por la franquicia contesten a la pregunta de si van a estar en el 'All Stars' o no. Una de ellas ha sido Jota Carajota, quien ha desmentido su participación. "Me hubiese encantado ir, pero para pasármelo todo lo bien que no me lo pasé en mi concurso, pero pa' que me dejen de niñata, mentirosa, conflictiva. flipada... Ese no es mi rollo, mi rollo es que hago unos espectáculos increíbles", escribía en sus redes sociales.