Campofrío |

Campofrío ha presentado de manera oficial este jueves 14 de diciembre su verdadero anuncio de Navidad de 2023. La empresa de alimentación había lanzado un spot el pasado martes en el que una familia totalmente convencional formada por abuelos, padres e hijos disfrutaban de las navidades en la mesa, con embutidos y toda clase de luces de colores. Este anuncio, tal y como ha confirmado Campofrío, fue escrito por la inteligencia artificial. Y cuando parecía que este año el público no iba a ver ningún famoso, ningún chiste o un guion ingenioso repasando lo más destacado del 2023, la compañía ha lanzado un spot más parecido a lo que viene siendo habitual cada año por estas fechas.

Este spot, bajo el nombre de CampofrI.A., está dirigido por Maxi Blanco, en colaboración con Andrés Lima, y cuenta con Carlos Areces, las campeonas del mundo de fútbol Alexia Putellas y Eva Navarro, David Nano Jr., Malena Alterio, Ana Morgade, Fofito, Gloria Ramos, Jose Mercé y los raperos Chuty y Bnet. Pero la protagonista del anuncio, por encima del resto, es la inteligencia artificial, cuyo uso ha desempeñado uno de los papeles más importantes durante el año. A lo largo del comercial, se insiste en que es necesario dar un buen uso a esta herramienta, y no utilizarla para "desnudar a alguien que no lo ha pedido" o para "copiar" a los artistas, como resalta Mercé.

El anuncio cuenta, además, con un homenaje para algunos que no están, como Eugenio o Enrique San Francisco, de los que se puede escuchar su voz imitada por la inteligencia artificial. Incluso los espectadores pueden ver a Chiquito de la Calzada junto al resto de los comensales gracias a esta herramienta. "Lo bonito es tener claro que la herramienta es lo que nosotros hacemos con ella y que esta nos reta a ser mejores en todo, principalmente en nuestra concepción del mundo", han comentado Mónica Moro y Raquel Martínez, directoras creativas de la agencia de publicidad This is Libre. La propia inteligencia artificial hace acto de presencia durante el anuncio de Navidad de Campofrío: "Estoy aquí para aprender todo de vosotros".