Cayetana pasa un momento de incertidumbre al no saber posicionarse tras las acusaciones de abusos sexuales a Phillippe.

Netflix

Las cosas no acabaron bien para el personaje de Phillippe (Pol Granch), pues salió a la luz que habría abusado sexualmente de una chica. Ahora, todo el colegio sabe lo que ocurrió y ha aparecido una pintada en la que se lee "Cayetana, la zorrita del violador". Rebeka es la que ha visto eso escrito tras colarse en Las Encinas por el vestuario de chicos. Por ello, llama a su amiga Caye para que vea lo que ha sucedido. Es cuando empieza una conversación muy sincera entre las dos amigas para afrontar la situación.

Tras justificar al chico con frases como "ya no estamos juntos" o "Phillippe ha pedido perdón", Cayetana no sabe qué más decir, pero ahí está su amiga para decirle claramente: "Me parece muy bien, pero no ha pagado por ello y aquí no te puedes quedar en tierra de nadie". Aunque el personaje de Georgina Amorós asegura que no es fácil posicionarse, el de Claudia Salas tiene claro que está equivocada: "Mira, estás con él o contra él, así de fácil es", y le recuerda que no puede quedarse así, por lo que le invita a pensar si él le ha hecho algo, "aunque creas que es pequeño, que es una tontería

Piénsalo, cuéntalo y que le den la patada".