Nos colamos en el rodaje de 'Laura y sus misterios' para ver cómo graban una escena Pujalte y Carvajal

Sergio Navarro |

El regreso de 'Los misterios de Laura' era algo que FormulaTV no se podía perder, por eso nos colamos en el rodaje para descubrir todos secretos. Sin hacer mucho ruido para no interrumpir las grabaciones y sin movernos mucho para no aparecer de fondo ni hacer sombras, nos metimos en la casa de Maribel, el personaje que interpreta Beatriz Carvajal, para ver cómo rodaron dos secuencias.

Corresponden a la primera de las dos TV Movies con las que regresan a La 1 de TVE, con el título de 'Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado'. Las protagonistas de estas escenas son Maribel y Laura (María Pujalte), donde la madre le está explicando a su hija todo el esquema que ha preparado en la pared con los principales sospechosos del caso. La segunda de ellas lo hacemos sin prestar mucha atención, puesto que contenía un spoiler importante.

Llegamos al set un poco antes de que griten aquello de "¡Acción!", por lo que nos da tiempo a charlar con el equipo, ver cómo repasan el texto las actrices, cómo el equipo técnico acaba de prepararlo todo y cómo se viven los instantes previos a que las cámaras empiecen a grabar. Bienvenidas y bienvenidos al making of de 'Laura y sus misterios'.