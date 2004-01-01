Atresmedia |

Atresmedia ha decidido adelantarse al ambiente navideño y ya ha puesto en marcha la maquinaria de su evento televisivo más potente: las Campanadas. La compañía ha querido hacerlo con un adelanto que, lejos de ser discreto, juega precisamente a lo contrario. Cristina Pedroche y Alberto Chicote protagonizan la nueva promo asegurando que lo que viene este 31 de diciembre es "muy grande". Además, dejan claro que quieren recuperar el dominio de la noche más mágica del año.

En el vídeo, Pedroche advierte: "Preparaos para el mayor evento de estas Navidades", mientras Chicote acompaña sus declaraciones con gran expectación: "Unas Campanadas como nunca habéis visto". El chef incluso bromea con que quizá se estén viniendo demasiado arriba, pero ella insiste con determinación: "Es que este año es muy especial y lo que tenemos preparado es muy grande". La frase no ha tardado en alimentar la expectación alrededor del famoso vestido que, un año más, mantiene en vilo a medio país.

La presentadora vive un momento especialmente simbólico, pues será su duodécimo año consecutivo dando las Campanadas. Aunque sigue sin revelar el más mínimo detalle del diseño, sí ha reconocido que esta vez el proceso ha sido especialmente exigente. "Este año sí te voy a decir (...) que es el año que más me ha costado", confesó recientemente durante un photocall a Europa Press, asegurando además que "no va a dejar a nadie indiferente". Su estilista, Josie, también ha jugado al misterio apuntando a un concepto marcado precisamente por el 12: "Doce años, doce uvas, doce vestidos".

El adelanto llega acompañado de otro movimiento estratégico, ya que por primera vez, Atresmedia unificará sus campanadas en Antena 3, laSexta y Atresplayer. Una apuesta evidente por reforzar el fenómeno Pedroche y asegurar la máxima visibilidad en un momento en el que la competencia será feroz, con la pareja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en TVE y Sandra Barneda y Xuso Jones en Mediaset. El grupo confía abiertamente en el tirón del tándem Pedroche y Chicote para repetir liderazgo tras la sacudida del año pasado.