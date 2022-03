Daniel Espinosa ("Morbius"): "En los cómics siempre hay un Spider-Man; entonces sí, podría estar Andrew Garfield"

El director reconoce que le gusta leer teorías de sus películas, pero siempre una vez que están hechas.

El día 1 de abril llega a los cines la nueva película del universo Marvel: "Morbius". Aprovechando la premiere en España con parte del equipo, hablamos con Daniel Espinosa, el director de la película, para que nos cuente cómo se ha sentido con el retraso de su estreno y si se corresponde a las teorías de los fans. Una de las que más suena es que hubiesen incorporado una escena que no estaba planteada en el origen con el actor Andrew Garfield con el papel de Spider-Man, después de su exitosa aparición en "Spider-Man: No Way Home". Además, Espinosa se muestra totalmente a favor de que "Morbius" pueda convertirse en una serie de televisión

Titulares de Daniel Espinosa