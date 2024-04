'Daryl Dixon' reabre la historia de Carol en el avance de la segunda temporada

AMC |

Carol Peletier está de vuelta. Tras su sonada ausencia en la primera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', que inicialmente iba a contar tanto con ella como con Norman Reedus, la veterana actriz compartirá protagonismo con su compañero en la siguiente entrega. De hecho, los nuevos episodios llevarán el subtítulo de 'The Book of Carol', lo cual indica el peso mayúsculo que tendrá la superviviente en la siguiente tanda.

Ambos estuvieron muy unidos en la ficción original, y ahora ha llegado el momento de verles juntos de nuevo. Aunque todavía no hay una fecha de estreno concreta, el desenlace de 'The Walking Dead: The Ones Who Live' nos ha servido para echar un vistazo al futuro, ya que el cierre del spin-off de Rick y Michonne ha ido acompañado de un avance de la segunda temporada de 'Daryl Dixon'.

En este adelanto, se divide la atención entre el motero y su antigua compañera, que llega en busca de un reencuentro que promete arrancar con dosis de violencia. Según la sinopsis oficial, ambos "se enfrentarán a demonios del pasado mientras ella trata de encontrar a su amigo y él lidia con su decisión de permanecer en Francia". El resultado de ese choque físico y psicológico se podrá ver en algún momento del próximo verano.