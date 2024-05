La denuncia de Mirela Balic tras ser insultada por un fotógrafo al que no quiso enseñarle el pecho

Sergio Navarro |

Mirela Balic acudió la noche del jueves 16 de mayo como invitada a la premiere de 'Locomía', y mientras posaba en el photocall, decidió descubrirse un pecho y tapárselo con la mano. Aunque todo parecía transcurrir con normalidad, un fotógrafo acreditado en el evento le pidió que quitara la mano, algo que indignó, y con razón, a la actriz de 'Élite'.

Nada más ocurrió este suceso, Balic habló con el equipo de FormulaTV para contar lo ocurrido. "Un señor del Pleistoceno de alrededor de 70 años y de la prehistoria, fuera en el photocall, fotógrafo, ha tenido la decencia, porque he posado tapándome un pecho y el otro no, de decirme si le podía saludar con la mano izquierda, de tal manera que me viera el pecho", nos contaba, todavía con el susto en el cuerpo.

"Acto seguido le he preguntado si le parece normal que en pleno siglo XXI y teniendo la edad de mi padre -y me da igual, sin ninguna de esas acepciones-, diga semejantes cosas", nos seguía narrando la actriz, que nos cuenta cómo reaccionó el fotógrafo: "Se ha puesto a insultarme preguntando que cómo me presento así en un photocall".

Mirela Balic ha sido muy clara concluyendo su discurso con estas palabras: "Por resumir, estas cosas hay que hablarlas, denunciarlas y hacer algo. No soy yo la que se va a quedar relajada y dejarlo pasar". Preguntándole si se ha sentido respaldada en ese momento, no ha dudado en reconocer que sí: "Me he sentido apoyada por todo el mundo y la organización, la primera. Así que gracias".