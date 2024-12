'Dexter: Resurrection' lanza su primer teaser y anuncia su ventana de estreno

Paramount+ |

'Dexter' es una de las franquicias más valiosas de Paramount y, como tal, está siendo una de las más explotadas en la nueva era de la compañía. Tras el broche que supuso 'Dexter: New Blood', que hizo las veces de cierre alternativo de la serie original después de su controvertida octava temporada, la multinacional ha lanzado 'Dexter: Pecado original', una precuela que sirve para conocer los orígenes del asesino de Miami.

Aunque en España tendremos que esperar al 30 de enero para descubrir este spin-off, que llegará de la mano de SkyShowtime, en Estados Unidos ya está disponible su arranque y de la mano del debut ha llegado el primer teaser de la siguiente apuesta de la saga: 'Dexter: Resurrection'. Como delata el título, esta ficción supondrá el regreso de Michael C. Hall tras el final de 'New Blood', aunque por el momento no se ha ahondado acerca del camino que se recorrerá tras los severos acontecimientos de aquella secuela.

Además de recordarnos su existencia en esta breve pieza, se ha desvelado que su lanzamiento se producirá en algún momento del verano de 2025, por lo que no habrá una espera muy pronunciada entre ambas propuestas. En España, cabe esperar que 'Resurrection' también se vea a través de SkyShowtime.