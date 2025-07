Ana Guerra cumple el sueño de Melody en la final de 'Tu cara me suena 12': "Es muy emocionante"

Por Julia Almazán Romero |

Antes de la actuación, Melody confesó estar "superemocionada" por verla. "Cuando estuve en 'Tu cara me suena', pensaba: ojalá algún día algún artista llegue ese momento de que me imite. Era un sueño que yo tenía", reveló. La sevillana, que quedó segunda en la tercera edición del programa, también aseguró no haber dado consejos a la canaria porque "es una gran profesional" y resaltó que era "muy emocionante".

Melody abrazando a Ana Guerra tras su actuación de 'Esa diva'

La interpretación fue una réplica cuidada de la que se vio en la gran final de Eurovisión. Chenoa la definió como una actuación "icónica" y destacó la valentía de Ana Guerra por abrir la gala con semejante reto. Tras terminar, la artista canaria, visiblemente emocionada, se fundió en un abrazo con Melody y le agradeció su apoyo: "La gente no sabe lo difícil que es esto. Gracias, tía, de verdad".

Melody, por su parte, no pudo contener las lágrimas. "Estoy llorando y todo", confesó. Incluso cantaron juntas unos segundos de 'Esa diva', animadas por Manel Fuentes. A pesar de esta ovación y de emocionar a la propia intérprete de la canción, Ana Guerra no logró subir al podio final y acabó en una meritoria cuarta posición.

Melody interpretando su canción 'El apagón'

Melody vuelve a 'Tu cara me suena' por la puerta grande

Melody no solo asistió como invitada a la gran final, sino que además pisó el escenario como artista. La cantante, regresó a 'Tu cara me suena' para presentar en directo su nuevo tema, 'El apagón', una canción que ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales. "En la vida, mientras estemos vivos, puede pasar de todo", dijo Melody tras recordar que no ganó ni 'Tu cara me suena' ni Eurovisión, pero sí el "cariño del público".