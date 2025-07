Melani se corona como la ganadora de 'Tu cara me suena 12'

Por Julia Almazán Romero |

La duodécima edición de ' Tu cara me suena ' ya tiene ganadora. Y, que se alzó con la victoria gracias a una imitación que dejó sin palabras a público, jurado y compañeros. La joven seen una desgarradora versión del 'I Dreamed a Dream' de Fantine.

Con solo 18 años recién cumplidos y tras compaginar su paso por el programa con segundo de Bachillerato y la selectividad, Melani se convirtió en la ganadora de la edición con un 48% de los votos. Desde la gala 1, donde se ganó al público imitando a Céline Dion, Melani ha demostrado tener algo especial. No solo por su voz, sino por su capacidad de emocionar y mimetizarse completamente con los personajes que interpretaba. A lo largo de las semanas, brilló con actuaciones como las de Beyoncé, The Ronettes, Pimpinela, Natalia Jiménez, The Cranberries o JJ, dejando claro que lo suyo no era casualidad.

Melani García como Anne Hathaway en 'Los miserables' en la final de 'Tu cara me suena 12'

Aunque su segunda victoria se hizo esperar, cuando volvió a coronarse no hubo quien la frenara. La exconcursante de Eurovisión Junior 2019 encadenó victoria tras victoria con actuaciones que ya forman parte de la historia del programa. Su versión de 'Inevitable' como Shakira muchos la consideran una de las mejores imitaciones de la colombiana jamás vistas en el formato.

Más allá de la pura competición, la final fue la demostración del talento de esta edición. Ana Guerra abrió la gala como Melody mientras la mismísima cantante estaba presente en plató. Esperansa Grasia demostró su evolución durante el concurso con una gran interpretación de Carla Morrison. Y por último, Mikel Herzog Jr. tampoco se quedó atrás con un salto desde el piano en su imitación de Benson Boone y Gisela con el homenaje a P!nk.

Esperansa Gracia como Carla Morrison en la final de 'Tu cara me suena 12'

Así quedó la clasificación final

Tras una gran final de alto nivel con actuaciones de lujo, el público decidió la siguiente clasificación. Con el 48% de los votos y, como ganadora indiscutible, Melani García. En segundo lugar, en un bonito duelo final, quedó Esperansa Gracia con un 36%. Cerrando el podio tenemos a Mikel Herzog Jr. con un gran paso por el programa. Finalmente, en el el cuarto puesto, Ana Guerra, ganadora de la última semifinal del concurso, y, por último, Gisela con su quinto puesto.