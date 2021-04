'En terapia' regresa con Uzo Aduba al frente en el tráiler de la cuarta temporada

Uzo Aduba sustituye a Gabriel Byrne como protagonista de 'En terapia', que estrena su cuarta temporada el 23 de mayo en HBO.

La innovadora 'En terapia' ha encontrado en la pandemia de coronavirus la excusa perfecta para volver a HBO. Debido a su sencilla puesta en escena, que generalmente consiste en conversaciones entre pocos personajes, el desarrollo de una cuarta temporada de este formato sonaba como una posibilidad muy interesante para la cadena de pago, que optó por renovar su elenco al fichar a Uzo Aduba como la doctora protagonista.

En las tres temporadas anteriores ese rol recayó en Gabriel Byrne, pero a partir de ahora será la actriz de 'Orange Is the New Black' la que trate de ayudar a sus pacientes al meterse en la piel de la doctora Brooke Taylor. Por su consulta pasarán los personajes interpretados por John Benjamin Hickey, Quintessa Swindell o Anthony Ramos. Además, Joel Kinnaman encarnará a Adam, el intermitente novio de la protagonista.

Siguiendo el modelo de las entregas previas, la cuarta temporada de 'En terapia' contará con la abultada cifra de 24 episodios, que mostrarán la progresión en la terapia de los diversos personajes. Estos capítulos se dividirán en bloques de dos, que se emitirán cada domingo y lunes, empezando por el 23 y el 24 de mayo. En nuestro país, podremos ver este regreso en HBO España.