Armenia regresa al festival tras su última participación en 2019, recogiendo el legado de Srbuk.

El país caucásico vuelve a participar en el Festival de Eurovisión 2022 con Rosa Linn, que llevará el tema "Snap" el próximo mes de mayo a Turín. La armenia, que ya fue una de las candidatas a representar su país en el Festival de Eurovisión Junior 2013, fue elegida internamente por la cadena nacional AMPTV entre otros nombres muy potentes como Athena Manoukian, que iba a ser representante del país en 2020, siendo esta edición cancelada por la pandemia de COVID-19.

Linn empezó a tocar el piano con tan solo 6 años, aunque en 2021 comenzó su carrera profesional con una discográfica que le permitió lanzar un single llamado "King" junto a la cantante Kiiara, muy conocida en Estados Unidos. Además, a finales de ese año comenzó a hacer diversas apariciones en televisión, lo que hizo que ganara popularidad en el país. Todo esto ayudó a que la cantante fuera una de las claras candidatas a representar a Armenia, cuya canción "Snap" está compuesta por compositores muy reconocidos como Allie Crystal y Courtney Harrell, esta última participante de 'La Voz' en Estados Unidos. De esta manera, Armenia intentará lograr un pase a la final que no obtiene desde 2017 con Artsvik y "Fly with me".