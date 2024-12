Inés Hernand da el salto a 'Ni que fuéramos Shhh' tras triunfar en 'MasterChef Celebrity 9'

Por Beatriz Prieto |

Después de recibir las visitas de Jorge Ponce, Millán Salcedo o Samantha Ballentines, 'Ni que fuéramos Shhh' avanzó la tarde del martes 10 de diciembre, que abrirían sus puertas a una nueva celebrity: Inés Hernand. Una visita que tendrá lugar después de la reciente emisión de la victoria de la madrileña en 'MasterChef Celebrity', concretamente, este jueves 12 de diciembre.

'Ni que fuéramos Shhh' anuncia la visita de Inés Hernand

, comunicó David Valldeperas en un momento de la emisión, en el que señaló a los colaboradores presentes que "ninguno sabe de quién se trata, pero vamos a conocer su identidad con este juego". El director del espacio de Ten explicó que, cuyas respuestas "incluyen información personal relativa a nuestro invitado o invitada".

En medio del juego, tanto los espectadores como los colaboradores y María Patiño lanzaron algunos nombres que Valldeperas fue negando, hasta que el periodista Raúl Rodríguez mencionó a Hernand. "Tenemos que seguir viendo", se limitó a decir el director, algo que no pasó desapercibo para la presentadora. "¿Sabes cuál es nuestro mayor defecto? Que no estamos atentos. Y ha pasado algo en este plató y me he dado cuenta de quién es", confesó Patiño, entusiasmada.

"Espero que me guste"

De este modo, 'Ni que fuéramos Shhh' fue completando el puzzle con la imagen de Hernand a lo largo de la tarde, a través de pistas que apuntaban a su origen madrileño, su profesión como abogada, su programa de Prime Video "Dulces y saladas", su trabajo con Mercedes Milá al frente de 'No sé de qué me hablas' y su podcast "Saldemos mejores", mientras los colaboradores iban descubriendo uno a uno su identidad. Antes de desvelarla, no obstante, Patiño llamó a Belén Esteban, con quien Hernand cocinaría en la tarde del jueves.

"He estado viendo el programa y te juro que no sé quién es", aseguró la colaboradora, de quien la presentadora desveló que estaba "malita". Sin embargo, la madrileña desveló que "mañana ya voy a trabajar", después de admitir de su entonces desconocida compañera que "me gusta estar en la cocina sola. Espero que me guste, porque si no...". "Lo va a pasar mal ella. Te va a gustar seguro", apostó Patiño, antes de que el programa completara el puzzle de Hernand con una última pista que apuntaba a 'MasterChef', en medio del entusiasmo de gran parte de la audiencia, que había descubierto mucho antes la identidad de la invitada.