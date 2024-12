'Gran hermano 19' anuncia una doble expulsión para la gala del jueves 12 de diciembre

Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 10 de diciembre, 'Gran Hermano: Límite 48 horas' alcanzó su décimo cuarta cita semanal, con Jorge Javier Vázquez, que concluyó con la expulsión definitiva de Jorge Pérez tras los tradicionales juicios a los finalistas. Dicha lista se verá reducida de nuevo en la cita de 'Gran Hermano' del jueves 12 de diciembre, tal y como comunicó el presentador del reality.

'Gran hermano: Límite 48 horas' muestra el reparto de los votos para elegir al ganador de la edición

Los juicios contra Edi Insua Violeta Crespo y Jorge, por lo que el programa dedicó sus últimos minutos de emisión a la expulsión del concursante menos votado, que resultó ser el gallego, quien, frente al 5% con el que empataban los siguientes concursantes menos votados.

"Nos vemos muy pronto. El jueves, directamente", transmitió Vázquez al expulsado, después de su cariñosa despedida a sus compañeros y a la audiencia. A continuación, el presentador se dirigió a la audiencia para comunicar que "en este momento, abrimos de nuevo las votaciones", paralizadas por la expulsión de Jorge, para proclamar al ganador de la edición entre el resto de concursantes que aún quedan en la casa.

"La final se acerca"

Finalmente, además, Vázquez señaló que "ha sido una noche muy intensa, la final se acerca". "El jueves hay doble expulsión, no os lo perdáis", avanzó el presentador, confirmando así que, este 12 de diciembre, no será la gran final del reality, como habían apuntado algunas informaciones estos últimos días, sino que los dos concursantes menos votados verán concluido su concurso. De este modo, la final apunta a que probablemente tenga lugar la semana próxima, el jueves 19, a falta de una confirmación oficial, con cuatro finalistas como en otras ediciones, en caso de que no se produzcan más expulsiones hasta entonces.