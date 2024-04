UER |

Nutsa Buzaladze representará a Georgia en el Festival de Eurovisión 2024. La cantante, que ha sido elegida internamente, tiene 26 años y ha participado en concursos como 'American Idol', donde interpretó un dueto junto a Kylie Minogue o 'Bailando con las estrellas' en Georgia. Su salto a la fama tuvo lugar en el año 2014 cuando ganó el concurso musical 'New Wave'. Ella se define a sí misma como una mujer activa, enérgica y motivada, muy trabajadora y que ama lo que hace.

En 2017, intentó ser la elegida para el certamen europeo con el tema 'White Horses Run' pero no tuvo suerte, aunque llegó a la gran final. Tomará el relevo de Iru Khechanovi, quien representó a Georgia en Liverpool en 2023 con 'Echo'. Iru fue seleccionada a través de 'The Voice Georgia', pero los fracasos en el certamen han llevado al país a buscar un nuevo proceso para elegir su candidatura.

Su carrera musical se desarrolló en paralelo a su participación en múltiples concursos de televisión. Mientras en 2019 lanzó su álbum 'Nutsa22', donde se recogen canciones georgianas y en inglés, también participaba en 'All Together Now', en Rusia, 'La Voz', en Turquía, 'Got Talent', 'Tu cara me suena' y 'Bailando con las estrellas' en su país natal.

La mejor posición obtenida por Georgia en el festival es la novena. Este puesto lo ha conseguido dos veces, una con Sopho Nizharadze y su tema "Shine" en 2010 y otra con Eldrine, que interpretó "One more day" en Düsseldorf 2011. Actualmente, el país lleva cinco años sin clasificarse a la final y por eso Nutsa Buzaladze ya está ensayando con cuatro bailarines italianos de cara al festival. Por otro lado, la canción es obra de Dimitrov y Ada Skitka. El director artístico de la actuación será Sagiv Karpel y el coreógrafo Luigi Alocca. Georgia participará en la segunda mitad de la segunda semifinal.