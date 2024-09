Primer vistazo al Chopper de carne y hueso en la segunda temporada de 'One Piece'

La tripulación de 'One Piece' crecerá en su segunda temporada con una incorporación adorable. Junto al anuncio de la renovación de la ficción de Netflix, el autor del manga original, Eiichiro Oda, confirmó que el reno Chopper aparecería en los nuevos episodios. Y un año después de aquel mensaje, la plataforma de streaming ha compartido unas primeras imágenes en movimiento del tímido doctor.

Durante la Geeked Week, celebrada entre el 16 y el 19 de septiembre para promover los diversos contenidos del servicio digital,. En primer lugar, se compartió un vídeo del Luffy de carne y hueso, Iñaki Godoy , en el dojo de ' Cobra Kai ' junto a Xolo Maridueña por 'One Piece'. Posteriormente, se desveló que Joe Manganiello Lera Abova serán Crocodile y Nico Robin y,

Sin embargo, no podemos ver al reno de frente, sino únicamente de espaldas. Estos fotogramas forman parte de un repaso a la lectura de guion de la segunda temporada. A lo largo del vídeo, que podéis ver bajo estas líneas, nos reencontramos con el quinteto protagonista y el resto del equipo. "Chicos, no me puedo creer quién está a punto de debutar en la segunda temporada", explica Godoy, para dar paso al breve clip de Chopper con su icónico sombrero rosa.

Here's your V.I.P. (very important pirate) tour from Iñaki! ??????? Come along for the very first One Piece Season 2 table read. #GeekedWeek pic.twitter.com/Y22IrV2dh7