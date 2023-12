Almudena M. Lizana / Héctor Alabadí |

La tercera edición del Benidorm Fest 2024 ya tiene sus 16 canciones. La preselección española para el festival de Eurovisión 2024 presentó el 14 de diciembre de 2023 los temas que compiten por viajar a Malmö tras sufrir una filtración casi masiva de los temas. Tras escuchar toda la lista de reproducción y tener las canciones más reposadas, analizamos cada una de ellas.

En primer lugar, Almácor llega al Benidorm Fest con "Brillos platino", una apuesta por la música urbana muy bailable y pegadiza. Angy Fernández pisa fuerte con su "Sé quién soy", una canción que mezcla rock y pop y que habla de sus miedos y su forma de afrontarlos. En tercer lugar por orden alfabético, Dellacruz canta "Beso en la mañana", una melodía fresca con ritmo actual y disfrutaba. Jorge González pone toda la carne en el asador con "Caliente", su tema que promete tener un pack y una puesta en escena potente en directo. Lérica llega con "Astronauta", donde apuesta por lo electrónico en una canción muy bailable.

Por su parte, Mantra trae "Me vas a ver", un tema muy desenfadado que está teniendo muy buena acogida en plataformas digitales. María Peláe reversiona "Remitente" para el Benidorm Fest, aportando voz y garra con su mensaje. Marlena nos transporta a otra época del año con 'Amor de verano', una canción también muy bailable. El grupo indie Miss Caffeina canta "Bla bla bla", una canción que sigue su línea como artistas. Nebulossa sorprende con "Zorra", una canción con mucho poderío y una intención muy clara, además de hacernos bailar.

Noan interpreta 'Te echo de -', un tema que trata también el amor y el desamor. Quique Niza defiende "Prisionero", la canción que surgió del campamento de composición del Benidorm Fest. Roger Padrós da en la tecla con 'El temps', un tema de autor con mucho piano. Sofia Coll promete un buen espectáculo con "Here to stay", donde mezcla español, inglés y catalán. St. Pedro trae un bolero con su canción "Dos extraños (Cuarteto de cuerda)" y Yoly Saa canta la desgarradora "No se me olvida". 16 temas con potencial que podrían hacer que España gane Eurovisión en Suecia.