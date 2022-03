1.122

'Eurovisión Diaries': Analizamos los temas de Rumanía, Francia, Finlandia y Australia para Eurovisión 2022

Reaccionamos a las canciones "Llámame", "Fulenn", "Jezebel" y "Not the Same", las propuestas de estos cuatro países para Turín.

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro / Héctor Alabadí

La 66ª edición del Festival de Eurovisión está cada vez más cerca y ya están prácticamente todas las cartas sobre la mesa. A falta de conocer la candidatura de algunos países, ya conocemos a la mayoría de canciones que competirán en Turín (Italia) contra "SloMo" por alzarse con el micrófono de cristal. En esta nueva entrega de 'Eurovisión Diaries' analizamos las propuestas de Rumanía, Francia, Finlandia y Australia, cuatro temas muy diferentes que han causado sensaciones dispares entre los seguidores del certamen. El estribillo "Hola, mi bebé-bé; Llámame, llámame" ya era un éxito viral desde su estreno y, finalmente, WRS se convierte en el representante de Rumanía con "Llámame" tras ganar 'Selectia Nationala'. La canción de Andrei-Ionu Ursu mezcla un estribillo en castellano con el inglés, unido a una coreografía con influencias flamencas. Pero no es la única propuesta que se asocia con España, Alvan & Ahez representarán a Francia con "Fulenn", una canción que fusiona el folclore regional francés con sonidos electrónicos. Una propuesta que rápidamente ha sido asociada con Tanxugueiras, ya que tanto el sonido como las cantantes y la puesta en escena tienen ciertos puntos en común con "Terra", el tema que interpretaron en el Benidorm Fest. Tras ganar el 'UMK 2022', The Rasmus representará a Finlandia con "Jezebel", una canción rockera que habla sobre mujeres empoderadas e independientes que eligen su propio destino. Por último, Sheldon Riley triunfó en 'Australia Decides' y representará a Australia en el Festival de Eurovisión 2022 con la power balad "Not the Same".

