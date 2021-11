La joven moscovita ya participó en Eurovisión Junior 2019 y ahora, regresa de nuevo, pero en solitario, con una canción muy pegadiza.

Tanya Mezhentseva representa a Rusia en el Festival de Eurovisión Junior 2021 que se celebrará el 19 de diciembre en París. La joven artista apuesta por una canción pop y marchosa que habla sobre el poder de la música y que promete poner a todos los asistentes y telespectadores a bailar tanto desde el estadio de la capital francesa como desde casa.

"Mon Ami" es la propuesta de la candidata rusa para conquistar Europa. Una canción escrita enteramente en inglés y con un ritmo atrevido y pegadizo. A falta del videoclip oficial, la cantante presenta un proyecto repleto de fotos en las que aparece ella y alterna estas imágenes junto con divertidas animaciones que engloban todas las pasiones de la intérprete.

Con casi 120.000 seguidores en Instagram, la artista comparte con sus seguidores publicaciones sobre los adelantos de Eurovisión y es que, por lo que parece, Tanya Mezhentseva está deseando subirse al escenario y disfrutar de su gran pasión, la música. Lo cierto es que no es la primera vez que esta joven cantante representa a Rusia en Eurovisión Junior. Fue en el año 2019 cuando hizo un dueto con Denberel Oorzhak en Gliwice con la canción "A Time For Us". Su propuesta quedó en 13º lugar con 72 puntos pero ahora, en solitario, Tanya Mezhentseva pretende llegar hasta lo más alto.