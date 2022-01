FormulaTV ha sido la cobertura del Benidorm Fest que tú quieres

Las retransmisiones en directo realizadas por Almudena Lizana, Héctor Alabadí y Sergio Navarro en FormulaTV han llegado a picos de 2900 espectadores en YouTube.

Como llevamos haciendo desde hace años, FormulaTV se vuelca con cada edición del Festival de Eurovisión a través de nuestra exhaustiva cobertura. Y el Benidorm Fest no iba a ser menos. El domingo 23 de enero nos desplazamos hasta la ciudad alicantina para narrar desde allí la preselección española y los entresijos del certamen, tanto en texto como en vídeo. Como prima la inmediatez, nos hemos volcado con las retransmisiones en directo a través del canal de YouTube de FormulaTV.

En total, a lo largo de siete intensos días en Benidorm, hemos estado más de 25 horas en directo. Más de un día en vivo compartiendo las entrañas de la preselección y nuestra experiencia con los usuarios y las usuarias de FormulaTV, para quienes solo tenemos palabras de agradecimiento. Las directos han llegado a picos de más de 2900 personas, superando a las retransmisiones en YouTube de RTVE, y colándose entre las tendencias de la plataforma. Los 26 vídeos publicados en el canal de FormulaTV acumulan más de 410.000 reproducciones y miles de comentarios, a los que hay que sumar las visualizaciones en la web, confirmando el éxito de la cobertura del Benidorm Fest.

Pero no solo ha sido un éxito en cuanto a datos de audiencia. Vuestra respuesta ha sido insuperable. Durante esta semana, no hemos dejado de recibir mensajes de apoyo y agradecimiento por el trabajo realizado. Y esa es el verdadero triunfo. Gracias a todos, todas y todes por vuestra compañía y cariño, sin vosotros no habría sido lo mismo.