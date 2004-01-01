Funambulista: "Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"

Publicado: Lunes 2 Febrero 2026 13:05 (hace 4 horas)|
Programa relacionado
Benidorm Fest
2022 - Act
España
Concursos Entretenimiento
8,1
Popularidad: #50 de 2.170
- 10
- 4
Titulares de Funambulista
- "Estamos deseando situarnos y ver ese lugar donde vamos a actuar"
- "La preparación ha sido entretenida y hemos estado muy bien acompañados"
- "Hemos aprendido mucho de la parte escenográfica"
- "Hay que medir y hay que estar pendientes, pero sin perder naturalidad"
- "El traje va a tener mucho más detrás, estamos cerca de todo y de que todo cobre sentido"
- "A lo mejor hay menos color del que podéis creer"
- "Nuestra idea es que si por un casual alguien enchufara los amplificadores a media actuación sonara todavía mejor que en la grabación"
- "Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"
- "Creo que muchos más proyectos consolidados se presentarían"
- "César Vallejo me invitó a presentarme, no a ir"
- "Llevo más años porque soy más viejo, simplemente, soy uno más"
- "Tengo la suerte de tener un público que me acompañan desde hace tiempo"
- "A Sergio Jaén le dije que éramos una banda y que no me hiciera bailar, básicamente"
- "En Benidorm vamos a montar el chiringuito en el hotel y en el mismo sitio donde vendió las camisetas Nebulossa"
- "La etiqueta de 'canción de Cadena Dial' me parece fantástica y maravillosa, lo digan con la intención que lo digan"
- "El tercer puesto me parece perfecto"
- "Broncano podría irse unos días antes a Benidorm a tomar el sol"