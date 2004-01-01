ENTREVISTA

Funambulista: "Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"

Charlamos con Diego Cantero, vocalista de Funambulista, y nos cuenta cómo se ha preparado en los meses previos y cómo gestiona algunas etiquetas.

4 Titulares de Funambulista "Estamos deseando situarnos y ver ese lugar donde vamos a actuar"

"La preparación ha sido entretenida y hemos estado muy bien acompañados"

"Hemos aprendido mucho de la parte escenográfica"

"Hay que medir y hay que estar pendientes, pero sin perder naturalidad"

"El traje va a tener mucho más detrás, estamos cerca de todo y de que todo cobre sentido"

"A lo mejor hay menos color del que podéis creer"

"Nuestra idea es que si por un casual alguien enchufara los amplificadores a media actuación sonara todavía mejor que en la grabación"

"Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"

"Creo que muchos más proyectos consolidados se presentarían"

"César Vallejo me invitó a presentarme, no a ir"

"Llevo más años porque soy más viejo, simplemente, soy uno más"

"Tengo la suerte de tener un público que me acompañan desde hace tiempo"

"A Sergio Jaén le dije que éramos una banda y que no me hiciera bailar, básicamente"

"En Benidorm vamos a montar el chiringuito en el hotel y en el mismo sitio donde vendió las camisetas Nebulossa"

"La etiqueta de 'canción de Cadena Dial' me parece fantástica y maravillosa, lo digan con la intención que lo digan"

"El tercer puesto me parece perfecto"

"Broncano podría irse unos días antes a Benidorm a tomar el sol"

