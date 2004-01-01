FormulaTV
Funambulista: "Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"

Charlamos con Diego Cantero, vocalista de Funambulista, y nos cuenta cómo se ha preparado en los meses previos y cómo gestiona algunas etiquetas.

Almudena M. LizanaPublicado: Lunes 2 Febrero 2026 13:05 (hace 4 horas)

Titulares de Funambulista

  • "Estamos deseando situarnos y ver ese lugar donde vamos a actuar"
  • "La preparación ha sido entretenida y hemos estado muy bien acompañados"
  • "Hemos aprendido mucho de la parte escenográfica"
  • "Hay que medir y hay que estar pendientes, pero sin perder naturalidad"
  • "El traje va a tener mucho más detrás, estamos cerca de todo y de que todo cobre sentido"
  • "A lo mejor hay menos color del que podéis creer"
  • "Nuestra idea es que si por un casual alguien enchufara los amplificadores a media actuación sonara todavía mejor que en la grabación"
  • "Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"
  • "Creo que muchos más proyectos consolidados se presentarían"
  • "César Vallejo me invitó a presentarme, no a ir"
  • "Llevo más años porque soy más viejo, simplemente, soy uno más"
  • "Tengo la suerte de tener un público que me acompañan desde hace tiempo"
  • "A Sergio Jaén le dije que éramos una banda y que no me hiciera bailar, básicamente"
  • "En Benidorm vamos a montar el chiringuito en el hotel y en el mismo sitio donde vendió las camisetas Nebulossa"
  • "La etiqueta de 'canción de Cadena Dial' me parece fantástica y maravillosa, lo digan con la intención que lo digan"
  • "El tercer puesto me parece perfecto"
  • "Broncano podría irse unos días antes a Benidorm a tomar el sol"

