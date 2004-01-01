Izan Llunas: "El consejo de mi padre, Marcos Llunas, es que gane el Benidorm Fest 2026"

Publicado: Martes 3 Febrero 2026 13:30 (hace 2 horas)|
Programa relacionado
Benidorm Fest
2022 - Act
España
Concursos Entretenimiento
8,1
Popularidad: #47 de 2.170
Titulares de Izan Llunas
- "No estaba acostumbrado a tantos ensayos para un concierto, pero lo vamos a dar todo en el Benidorm Fest 2026"
- "Voy caminando en el gimnasio y cantando la canción"
- "Queríamos que '¿Qué vas a hacer?' nos representase a todos los compositores"
- "Yo quería ir al Benidorm Fest como fuera y esta canción vino como anillo al dedo"
- "Estoy de acuerdo con la decisión de RTVE en Eurovisión 2026"
- "No pasa nada por no ir a Eurovisión, hay otros premios"
- "Creo que '¿Qué vas a hacer?' habría funcionado bien en Eurovisión porque tiene ese toque internacional"
- "Sergio Jaén es un genio y la propuesta fue en base a cómo soy como artista"
- "La puesta en escena tiene bastante de mi esencia; moderna y clásica a la vez"
- "Creo que tengo uno de los props más elaborados e impactantes que se han hecho"
- "Creo que la versión del Benidorm Fest va a sorprender bastante porque es algo que no he hecho en mis conciertos"
- "Me veo con posibilidades de estar en la final, yo voy a dar lo mejor"
- "Me veo ganador, pero todo el mundo dirá lo mismo"
- "Me encantaría representar a España en Viña del Mar porque mi padre y mi abuelo también estuvieron"
- "El consejo de mi padre es que gane el Benidorm Fest"
- "No me esperaba hacer tantos amigos en el Benidorm Fest, pero todos son maravillosos y humildes"
- "Sería increíble una gira del Benidorm Fest"
- "No he dejado aparcada la interpretación, pero me he centrado en la música"