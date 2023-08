'Joaquín el novato' presenta a los invitados de su segunda temporada en una nueva promo

Antena 3 |

A las puertas del inicio de la temporada televisiva, las distintas cadenas ya empiezan a promocionar sus próximas apuestas para el mes de septiembre. Ese es el caso de Antena 3 que, después de anunciar el próximo estreno de la segunda temporada de 'Joaquín, el novato', ha lanzado varias nuevas promos en los últimos días, en las que ha mostrado a Joaquín Sánchez con varios de sus invitados en esta nueva etapa.

"No te imaginas dónde se va a meter Joaquín. Él, tampoco", adelantaba con humor la locutora del vídeo, en el que se podía ver al futbolista recibiendo a Ana Obregón. La entrevista a la madrileña, de hecho, ya se promocionó en el mes de junio como un "especial", a raíz de las sonadas críticas por la gestación subrogada de su "hija-nieta". No obstante, Antena 3 finalmente no emitió el encuentro entre la presentadora y Sánchez durante la época estival y ha decidido que forme parte de la nueva temporada del programa.

La presentadora forma parte así de la lista de invitados con los que Sánchez tratara de aprender sus distintas profesiones, al igual que mantendrá las habituales entrevistas en distintas localizaciones. Paco León, Sonsoles Ónega y Roberto Leal formarán parte de esta nueva etapa y, de hecho, Sánchez visitará los platós de 'Y ahora, Sonsoles' y 'Pasapalabra', presentados por los dos últimos, como se puede ver en la última promo del formato hasta la fecha. Asimismo, Bárbara Rey y Manuel Carrasco son otros de los invitados que ha confirmado el programa, a través de otra breve promo muy similar.