Karina, sobre el acoso en la industria musical: "No pasa de moda, desgraciadamente está ahí"

La cantante actuó en el Festival de Horteralia 2022 y nos adelantó que está preparando "cosas muy bonitas" para verano y otoño.

Almudena M. Lizana

Durante la pandemia, la cantante Karina deleitó a todos sus seguidores con mensajes positivos y canciones sobre la mascarilla y el Covid-19 que alegraron a más de uno. Dos años después de aquello, la veterana cantante sigue dando alegrías a sus seguidores. No obstante, a pesar de que en su día comentó que le gustaría presentarse al Benidorm Fest, Karina no parece estar tan segura de ello, indicando que quizás el año que viene ya no le quedan ganas para hacerlo.

Sin embargo, la artista promete un verano y un otoño muy "kariner" con mucha de su música y, además, vuelve a hablar abiertamente del acoso en la industria musical y de las situaciones incómodas que ella tuvo que vivir en su día, algo que continúa, desgraciadamente, presente en nuestra sociedad.

