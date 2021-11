Álvaro Boix y Rosario Cerdán son los primeros en caer en la tentación.

Alejandra Castelló

Las cosas en 'La isla de las tentaciones' están empezando a subir de temperatura. Por una parte, en el programa emitido el 24 de noviembre de 2021, pudimos ver cómo los chicos se enfrentaban a la hoguera, viendo imágenes de sus parejas que no se esperaban, sobre todo Álvaro Boix, novio de Rosario Cerdán. Por otra parte, en su cita con Sandra Barneda, Josué Bernal y Alejandro Nieto también pudieron ver cómo sus dos novias estaban más unidas que nunca, compartiendo una complicidad que no ha pasado desapercibida para la audiencia. El acercamiento entre Tania Medina y Zoe Mba no gustó nada a sus novios.

Dejando a un lado la hoguera, en el tercer programa de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' pudimos comprobar cómo las imágenes que vieron los participantes les han hecho reaccionar de una forma directa, sobre todo a Álvaro Boix y a Rosario Cerdán. Y es que ambos han sido los primeros en caer en la tentación. Álvaro se besó con Sabela y Rosario también se besó con Suso, a pesar de que tenía dudas sobre él porque otros compañeros solteros habían estado criticándole para intentar abrir los ojos a Rosario, sin ningún éxito, ya que la joven decidió fiarse de su corazón y dio un paso más con el soltero.