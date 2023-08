Luján Argüelles y Joaquín Prat se sientan en el confesionario de 'GH VIP 8'

Mediaset España |

Después de años de espera, la casa de Guadalix de la Sierra volverá a abrir sus puertas el jueves 14 de septiembre de 2023. 'Gran Hermano VIP' regresa a Telecinco con una octava edición renovada donde remodelarán las instalaciones y contarán con otro tipo de perfiles entre sus famosos concursantes. El primer gran cambio viene de la mano de Marta Flich, la nueva presentadora que coge el testigo de Jorge Javier Vázquez. Además, Ion Aramendi será el encargado de conducir 'Gran Hermano VIP 8: El debate'.

Mediaset España tiene muy claro lo que se juega con este formato, ya que puede ser su salvavidas para sobrevivir a la crisis de audiencias que atraviesa. Por ello, el grupo de comunicación está echando toda la carne en el asador con la promoción de 'GH VIP 8'. Para llamar la atención de sus espectadores, se está recurriendo a los principales rostros de Telecinco para anunciar el próximo estreno con diferentes vídeos.

Tras Flich y Sandra Barneda, ahora son Luján Argüelles y Joaquín Prat los que se sientan en el confesionario de 'GH VIP' para charlar con el Súper. "Siempre he querido decir esta frase: '¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién", asegura el conductor de 'Ya es mediodía'. "No soy intensa, pero aquí todo se magnifica. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte!", dice la presentadora de '¡Vaya vacaciones!'.