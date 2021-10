El actor acaba de regresar a México para retomar su personaje de Álex en '¿Quién mató a Sara?', la serie de Netflix que arrasa en medio mundo.

Sergio Navarro

Las dos primeras temporadas de '¿Quién mató a Sara?' fueron todo un fenómeno en gran parte del mundo. La búsqueda de la verdad de Álex Guzmán tras salir de la cárcel para saber quién mató a su hermana le llevó a enfrentarse a la poderosa familia Lazcano. Sin embargo, seguimos sin saber quién fue realmente el culpable, pero su protagonista, Manolo Cardona nos promete que en la tercera y última conoceremos toda la verdad. Tras grabar en España la primera temporada de 'Now and then', el actor regresa a México para despedirse de su querido personaje de la serie de Netflix.

Titulares de Manolo Cardona