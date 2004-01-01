María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"

Publicado: Lunes 23 Febrero 2026 12:01 (hace 15 horas)|
Supervivientes
2000 - Act
España
Realities
La gallega María Lamela aterriza en Telecinco tras casi ocho años ligada a laSexta. La presentadora salta de grupo de comunicación con un gran reto y una aventura profesional enorme: ser la maestra de ceremonias de 'Supervivientes 2026' desde Honduras, ocupando así el hueco que deja Laura Madrueño con su marcha. En un encuentro con la prensa, pudimos conocer algo más a Lamela, quien se mostró dispuesta a darlo todo por el reality de supervivencia.
Titulares de María Lamela
- "Tengo muchas ganas de irme para 'Supervivientes 2026', presiento que va a ser la aventura profesional y personal de mi vida"
- "Tenía mi rutina, mi día a día,y esta oportunidad tan irrechazable me desbarajustó todos los esquemas"
- "'Supervivientes' es el programa más exigente y emblemático de la televisión"
- "Claro que me cuesta desprenderme de lo que me hace feliz y de tus amigos, pero la vida es una y es para los valientes"
- "He podido hablar con Lara Álvarez y Laura Madrueño, me han mandado sus mayores deseos"
- "Escribí a Laura Madrueño para decirle que esperaba estar a la altura"
- "Lara Álvarez me dio hasta recomendaciones como el repelente de mosquitos"
- "El vértigo no solo implica responsabilidad, implica evolución y crecimiento"
- "Me encanta el casting por la diversidad que hay de los perfiles, algunos"
- "Jorge Javier es muy bromista y muy vacilón, pero yo también soy así y tengo mi retranca gallega"
- "Hay que coger todas las críticas, algunas cosas con pinzas y otras como esponjas"
- "Hay sorpresas este año en mi vestuario para 'Supervivientes', será un componente diferenciador"
- "Voy a echar de menos a mi familia y mis amigos"