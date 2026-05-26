Las telenovelas de Nova ocupan el top 5 de las temáticas TDT con 'Leyla' en cabeza

Por Redacción |

Con la vuelta al lunes, las telenovelas de Nova recuperan también su dominio absoluto en las temáticas TDT, ocupando prácticamente todos los primeros puestos del ranking diario y dejando muy poco margen al resto de ofertas.

La emisión más vista del día vuelve a ser 'Leyla', que lidera con 279.000 espectadores y un 2,4% de cuota de pantalla. Muy cerca queda 'Emanet', que se hace con la segunda posición gracias a un 2,8% de share y 265.000 televidentes. El tercer puesto es para 'Cuento de una noche', que continúa consolidándose tras su estreno la semana pasada y firma 259.000 seguidores junto a un 2,1% de cuota de pantalla.

Por detrás aparecen otras dos apuestas de Nova. 'Cuando seas mía' ocupa la cuarta posición con 255.000 espectadores y un destacado 3,6% de share, mientras que 'Perdona nuestros pecados' cierra el top 5 con 254.000 televidentes y un 2,9% de cuota.

Sin embargo, el liderazgo diario de cadenas no va a parar a Nova. La temática más vista de la jornada es finalmente, que consigue imponerse con unde cuota de pantalla, gracias en gran parte a la emisión deen prime time con un 3,2%.

La segunda posición sí queda en manos de Nova, que alcanza un 2,2% de share, seguida muy de cerca por Energy, tercera con un 2,1%. Por detrás aparece DMAX, que logra la cuarta plaza con un 1,7%, mientras que Neox completa el top 5 con un 1,5% de cuota, empatada además con TRECE y BeMad.