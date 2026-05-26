Las telenovelas de Nova ocupan el top 5 de las temáticas TDT con 'Leyla' en cabeza

Con la vuelta al lunes, las telenovelas de Nova recuperan también su dominio absoluto en las temáticas TDT, ocupando prácticamente todos los primeros puestos del ranking diario y dejando muy poco margen al resto de ofertas.
La emisión más vista del día vuelve a ser 'Leyla', que lidera con 279.000 espectadores y un 2,4% de cuota de pantalla. Muy cerca queda 'Emanet', que se hace con la segunda posición gracias a un 2,8% de share y 265.000 televidentes. El tercer puesto es para 'Cuento de una noche', que continúa consolidándose tras su estreno la semana pasada y firma 259.000 seguidores junto a un 2,1% de cuota de pantalla.
Por detrás aparecen otras dos apuestas de Nova. 'Cuando seas mía' ocupa la cuarta posición con 255.000 espectadores y un destacado 3,6% de share, mientras que 'Perdona nuestros pecados' cierra el top 5 con 254.000 televidentes y un 2,9% de cuota.
Sin embargo, el liderazgo diario de cadenas no va a parar a Nova. La temática más vista de la jornada es finalmente FDF
, que consigue imponerse con un 2,4%
de cuota de pantalla, gracias en gran parte a la emisión de "Fast & Furious 8"
en prime time con un 3,2%.
La segunda posición sí queda en manos de Nova, que alcanza un 2,2% de share, seguida muy de cerca por Energy, tercera con un 2,1%. Por detrás aparece DMAX, que logra la cuarta plaza con un 1,7%, mientras que Neox completa el top 5 con un 1,5% de cuota, empatada además con TRECE y BeMad.
Ranking cadenas TDT Lunes, 25 de Mayo de 2026
2,4%
2,2%
2,1%
1,8%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:54
23:15
279.000
2,4%
Emanet
15:00
16:30
265.000
2,8%
Cuento de una noche
21:35
22:54
259.000
2,1%
Cuando seas mia
17:49
18:37
255.000
3,6%
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
254.000
2,9%
La que se avecina Un hombre salvaje,una vieja ...
20:47
22:54
243.000
2,1%
Bright minds Las mil y una noches
22:05
23:11
238.000
1,9%
Cine Fast & furious 8
22:55
25:32
237.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:30
17:49
235.000
2,9%
Cine western Justicieros del infierno
18:31
20:15
225.000
3,3%
Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un hombre salvaje,una vieja ...
20:47
22:54
243.000
2,1%
Cine Fast & furious 8
22:55
25:32
237.000
3,2%
La que se avecina Un carnet de tonto,un ...
14:42
16:55
209.000
2,3%
La que se avecina Un vacio de poder,una ...
16:55
19:01
163.000
2,2%
La que se avecina Un sabotaje,una mami coleguiti ...
19:01
20:47
158.000
2,2%
Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:54
23:15
279.000
2,4%
Emanet
15:00
16:30
265.000
2,8%
Cuento de una noche
21:35
22:54
259.000
2,1%
Cuando seas mia
17:49
18:37
255.000
3,6%
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
254.000
2,9%
Ranking Energy (2,1%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami Hogar roto
16:39
17:37
198.000
2,5%
Mentes criminales Obligación
23:34
24:37
197.000
2,5%
Mentes criminales Agresor extremo
22:44
23:34
193.000
1,7%
Mentes criminales:evolution Callejon sin ...
21:29
22:44
190.000
1,6%
Distrito 8
20:16
26:30
161.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Las mil y una noches
22:05
23:11
238.000
1,9%
Bright minds 30.000 pies
23:11
24:27
221.000
2,5%
Bright minds El ojo del dragon
20:59
22:05
199.000
1,8%
Rizzoli & Isles
14:55
15:49
167.000
1,8%
Los misterios de murdoch El murdoch del lago ...
17:40
18:21
143.000
2,0%
Ranking DMAX (1,7%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:34
16:19
202.000
2,2%
Ecos de la historia El arma definitiva:de ...
22:29
23:27
154.000
1,3%
La fiebre del oro
16:19
17:10
153.000
1,8%
La fiebre del oro
17:10
18:03
135.000
1,8%
Chapa y pintura
20:40
21:32
130.000
1,4%
Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:46
15:05
209.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:34
17:58
197.000
2,7%
Los Simpson
15:05
15:31
193.000
2,0%
The Big Bang Theory
18:24
18:50
188.000
2,7%
The Big Bang Theory
18:50
19:07
184.000
2,7%
Ranking TRECE (1,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Justicieros del infierno
18:31
20:15
225.000
3,3%
Sesion doble The driver
16:48
18:27
187.000
2,5%
Cine Desaparecido en combate
20:15
22:09
180.000
1,8%
Sesion doble El hombre de mackintosh
14:52
16:47
164.000
1,8%
Trece y cope es noticia
20:31
20:45
146.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Elektra
15:34
17:33
186.000
2,1%
Cine Asterix y obelix contra cesar
21:58
24:01
165.000
1,5%
Cine Conan el barbaro
17:33
19:51
132.000
1,9%
Cine Waterworld
13:01
15:34
89.000
1,3%
Cine ¡shazam!
19:51
21:58
85.000
0,9%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La espada claymore
21:01
21:55
151.000
1,4%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
149.000
3,4%
Forjado a fuego La espada gancho
21:55
22:49
143.000
1,1%
Forjado a fuego El gladio romano
20:06
21:01
126.000
1,5%
Vida bajo cero:el deshielo Con las manos ...
16:39
17:36
109.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:08
24:33
209.000
2,4%
La noche en 24h:portada Unai sordo
22:05
23:08
165.000
1,3%
Deportes 2
21:38
21:43
108.000
1,0%
Informativo 24h
21:43
22:05
95.000
0,8%
Telediario 1
14:57
15:32
85.000
0,9%
Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Las investigaciones de pam childs
18:09
19:07
106.000
1,5%
La revista people investiga
16:24
17:19
106.000
1,3%
Dryden:un pueblo maldito La maldicion comienza ...
15:30
16:24
104.000
1,1%
La revista people investiga
17:19
18:09
103.000
1,4%
Mi extraña adiccion
22:01
22:55
102.000
0,8%
Ranking Veo7 (1,1%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
21:05
21:58
215.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias
21:58
22:50
205.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias Los ...
20:17
21:05
159.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias El enemigo de mi ...
19:31
20:17
114.000
1,6%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:45
19:31
83.000
1,2%
Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire 30% ilusionismo
20:08
21:01
115.000
1,4%
Chicago Fire A la guerra
19:14
20:08
103.000
1,5%
Chicago Med Quizas no sea para siempre
22:45
23:34
102.000
0,9%
Chicago Fire Vigilados de cerca
18:29
19:14
91.000
1,3%
Emergency lovers
15:44
21:01
89.000
1,1%
Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:38
14:48
172.000
2,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:57
15:17
161.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
20:43
20:51
147.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
08:13
08:22
147.000
9,0%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
20:59
21:10
146.000
1,5%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:campeonato de europa sub 17 ...
19:02
20:54
125.000
1,7%
Convocatoria seleccion española de futbol ...
12:30
13:22
106.000
3,0%
Deportes
19:52
19:58
103.000
1,5%
Estudio Estadio
12:00
13:58
75.000
2,0%
Estadio 2
14:23
15:02
68.000
0,8%
Ranking Squirrel (0,8%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Boon:el protector
22:03
23:39
148.000
1,3%
Cine Las aventuras de errol flynn
20:31
22:03
77.000
0,8%
Cine Vete con dios,gringo
17:26
18:47
70.000
1,0%
Cine Diez horcas para un pistolero
18:47
20:31
68.000
1,0%
Cine Bushwick
23:39
25:05
64.000
0,9%
Ranking Ten (0,6%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:20
15:45
71.000
0,8%
Atrapadas
23:03
24:01
66.000
0,7%
Caso cerrado
13:06
14:09
54.000
1,1%
Atrapadas Sandra jonas
22:05
23:03
49.000
0,4%
Atrapadas
24:01
25:02
48.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
18:00
18:07
75.000
1,0%
Pokemon horizontes:en busca de laqua
18:08
18:28
73.000
1,0%
Los green en la gran ciudad
21:47
21:57
68.000
0,6%
Bluey
17:47
17:53
67.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Paris oh,la la!
24:18
25:16
63.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La ley de la calle
23:03
24:42
132.000
1,5%
Cine 90 minutos
21:38
23:03
113.000
0,9%
Cine Promesa sagrada
15:35
17:36
28.000
0,3%
Real madrid conecta
19:31
21:28
21.000
0,3%
Post futbol:copa de campeones juvenil ...
14:20
14:26
18.000
0,3%