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AUDIENCIAS TDT 25 DE MAYO

Las telenovelas de Nova ocupan el top 5 de las temáticas TDT con 'Leyla' en cabeza

'Emanet', 'Cuento de una noche', 'Cuando seas mía' y 'Perdona nuestros pecados' completan el top 5. Sin embargo, FDF se lleva el día con un 2,4%.

Las telenovelas de Nova ocupan el top 5 de las temáticas TDT con 'Leyla' en cabeza
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Martes 26 Mayo 2026 09:56

Audiencias Lunes 25 de Mayo de 2026

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    13,6%

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    11,8%

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    9,8%

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    6,2%

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    2,4%

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Con la vuelta al lunes, las telenovelas de Nova recuperan también su dominio absoluto en las temáticas TDT, ocupando prácticamente todos los primeros puestos del ranking diario y dejando muy poco margen al resto de ofertas.

La emisión más vista del día vuelve a ser 'Leyla', que lidera con 279.000 espectadores y un 2,4% de cuota de pantalla. Muy cerca queda 'Emanet', que se hace con la segunda posición gracias a un 2,8% de share y 265.000 televidentes. El tercer puesto es para 'Cuento de una noche', que continúa consolidándose tras su estreno la semana pasada y firma 259.000 seguidores junto a un 2,1% de cuota de pantalla.

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Por detrás aparecen otras dos apuestas de Nova. 'Cuando seas mía' ocupa la cuarta posición con 255.000 espectadores y un destacado 3,6% de share, mientras que 'Perdona nuestros pecados' cierra el top 5 con 254.000 televidentes y un 2,9% de cuota.

Sin embargo, el liderazgo diario de cadenas no va a parar a Nova. La temática más vista de la jornada es finalmente FDF, que consigue imponerse con un 2,4% de cuota de pantalla, gracias en gran parte a la emisión de "Fast & Furious 8" en prime time con un 3,2%. 

La segunda posición sí queda en manos de Nova, que alcanza un 2,2% de share, seguida muy de cerca por Energy, tercera con un 2,1%. Por detrás aparece DMAX, que logra la cuarta plaza con un 1,7%, mientras que Neox completa el top 5 con un 1,5% de cuota, empatada además con TRECE y BeMad.

Ranking cadenas TDT Lunes, 25 de Mayo de 2026

FDF 2,4%

Nova 2,2%

Energy 2,1%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,7%

Neox 1,5%

TRECE 1,5%

BEMADtv 1,5%

Mega (España) 1,4%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,2%

Veo7 1,1%

Divinity 1,0%

Boing 1,0%

Teledeporte 0,8%

Squirrel 0,8%

Ten 0,6%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:54
23:15
279.000
2,4%
Nova
Emanet
15:00
16:30
265.000
2,8%
Nova
Cuento de una noche
21:35
22:54
259.000
2,1%
Nova
Cuando seas mia
17:49
18:37
255.000
3,6%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
254.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un hombre salvaje,una vieja ...
20:47
22:54
243.000
2,1%
Atreseries
Bright minds Las mil y una noches
22:05
23:11
238.000
1,9%
FDF
Cine Fast & furious 8
22:55
25:32
237.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:49
235.000
2,9%
TRECE
Cine western Justicieros del infierno
18:31
20:15
225.000
3,3%

Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un hombre salvaje,una vieja ...
20:47
22:54
243.000
2,1%
FDF
Cine Fast & furious 8
22:55
25:32
237.000
3,2%
FDF
La que se avecina Un carnet de tonto,un ...
14:42
16:55
209.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un vacio de poder,una ...
16:55
19:01
163.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un sabotaje,una mami coleguiti ...
19:01
20:47
158.000
2,2%

Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:54
23:15
279.000
2,4%
Nova
Emanet
15:00
16:30
265.000
2,8%
Nova
Cuento de una noche
21:35
22:54
259.000
2,1%
Nova
Cuando seas mia
17:49
18:37
255.000
3,6%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
254.000
2,9%

Ranking Energy (2,1%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Hogar roto
16:39
17:37
198.000
2,5%
Energy
Mentes criminales Obligación
23:34
24:37
197.000
2,5%
Energy
Mentes criminales Agresor extremo
22:44
23:34
193.000
1,7%
Energy
Mentes criminales:evolution Callejon sin ...
21:29
22:44
190.000
1,6%
Energy
Distrito 8
20:16
26:30
161.000
2,0%

Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Las mil y una noches
22:05
23:11
238.000
1,9%
Atreseries
Bright minds 30.000 pies
23:11
24:27
221.000
2,5%
Atreseries
Bright minds El ojo del dragon
20:59
22:05
199.000
1,8%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:55
15:49
167.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch El murdoch del lago ...
17:40
18:21
143.000
2,0%

Ranking DMAX (1,7%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:34
16:19
202.000
2,2%
DMAX
Ecos de la historia El arma definitiva:de ...
22:29
23:27
154.000
1,3%
DMAX
La fiebre del oro
16:19
17:10
153.000
1,8%
DMAX
La fiebre del oro
17:10
18:03
135.000
1,8%
DMAX
Chapa y pintura
20:40
21:32
130.000
1,4%

Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:46
15:05
209.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
17:34
17:58
197.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:05
15:31
193.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
18:24
18:50
188.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
18:50
19:07
184.000
2,7%

Ranking TRECE (1,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Justicieros del infierno
18:31
20:15
225.000
3,3%
TRECE
Sesion doble The driver
16:48
18:27
187.000
2,5%
TRECE
Cine Desaparecido en combate
20:15
22:09
180.000
1,8%
TRECE
Sesion doble El hombre de mackintosh
14:52
16:47
164.000
1,8%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:31
20:45
146.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Elektra
15:34
17:33
186.000
2,1%
BEMADtv
Cine Asterix y obelix contra cesar
21:58
24:01
165.000
1,5%
BEMADtv
Cine Conan el barbaro
17:33
19:51
132.000
1,9%
BEMADtv
Cine Waterworld
13:01
15:34
89.000
1,3%
BEMADtv
Cine ¡shazam!
19:51
21:58
85.000
0,9%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego La espada claymore
21:01
21:55
151.000
1,4%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
149.000
3,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada gancho
21:55
22:49
143.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego El gladio romano
20:06
21:01
126.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero:el deshielo Con las manos ...
16:39
17:36
109.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:33
209.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Unai sordo
22:05
23:08
165.000
1,3%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:38
21:43
108.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
95.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:32
85.000
0,9%

Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Las investigaciones de pam childs
18:09
19:07
106.000
1,5%
DKiss
La revista people investiga
16:24
17:19
106.000
1,3%
DKiss
Dryden:un pueblo maldito La maldicion comienza ...
15:30
16:24
104.000
1,1%
DKiss
La revista people investiga
17:19
18:09
103.000
1,4%
DKiss
Mi extraña adiccion
22:01
22:55
102.000
0,8%

Ranking Veo7 (1,1%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
21:05
21:58
215.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
21:58
22:50
205.000
1,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Los ...
20:17
21:05
159.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias El enemigo de mi ...
19:31
20:17
114.000
1,6%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:45
19:31
83.000
1,2%

Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire 30% ilusionismo
20:08
21:01
115.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire A la guerra
19:14
20:08
103.000
1,5%
Divinity
Chicago Med Quizas no sea para siempre
22:45
23:34
102.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Vigilados de cerca
18:29
19:14
91.000
1,3%
Divinity
Emergency lovers
15:44
21:01
89.000
1,1%

Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:38
14:48
172.000
2,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:57
15:17
161.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:43
20:51
147.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:13
08:22
147.000
9,0%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
20:59
21:10
146.000
1,5%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 17 ...
19:02
20:54
125.000
1,7%
Teledeporte
Convocatoria seleccion española de futbol ...
12:30
13:22
106.000
3,0%
Teledeporte
Deportes
19:52
19:58
103.000
1,5%
Teledeporte
Estudio Estadio
12:00
13:58
75.000
2,0%
Teledeporte
Estadio 2
14:23
15:02
68.000
0,8%

Ranking Squirrel (0,8%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Boon:el protector
22:03
23:39
148.000
1,3%
Squirrel
Cine Las aventuras de errol flynn
20:31
22:03
77.000
0,8%
Squirrel
Cine Vete con dios,gringo
17:26
18:47
70.000
1,0%
Squirrel
Cine Diez horcas para un pistolero
18:47
20:31
68.000
1,0%
Squirrel
Cine Bushwick
23:39
25:05
64.000
0,9%

Ranking Ten (0,6%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:20
15:45
71.000
0,8%
Ten
Atrapadas
23:03
24:01
66.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
13:06
14:09
54.000
1,1%
Ten
Atrapadas Sandra jonas
22:05
23:03
49.000
0,4%
Ten
Atrapadas
24:01
25:02
48.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
18:00
18:07
75.000
1,0%
Clan TVE
Pokemon horizontes:en busca de laqua
18:08
18:28
73.000
1,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:47
21:57
68.000
0,6%
Clan TVE
Bluey
17:47
17:53
67.000
0,9%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Paris oh,la la!
24:18
25:16
63.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 25 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine La ley de la calle
23:03
24:42
132.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine 90 minutos
21:38
23:03
113.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Promesa sagrada
15:35
17:36
28.000
0,3%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:31
21:28
21.000
0,3%
Real Madrid TV
Post futbol:copa de campeones juvenil ...
14:20
14:26
18.000
0,3%
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