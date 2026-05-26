Por Diego López |

Este lunes, durante la emisión de 'Horizonte', Carmen Porter acusó a Movistar Plus de retirar a Cuatro de la plataforma mientras estaban en el aire. "Ha desaparecido todo el canal Cuatro de la app de la plataforma de Movistar", aseguraba Porter haciendo referencia a las quejas que algunos usuarios estaban mostrando en redes sociales.

"Eso será un error", le replicaba Iker Jiménez. "Qué casualidad, todo el canal ha desaparecido justo cuando estamos nosotros", añadía Porter. Los colaboradores del programa pronto atan cabos: "¿Movistar Plus por quién está presidido? Por Javier de Paz".

"Esto será una tontería", volvía a insistir Jiménez intentando rebajar la tensión. "Sí, sí, tonterías también eran las joyas", replicaba Porter, en referencia a las joyas de la caja fuerte de Zapatero.

Al rato, las redes se llenaron de una batalla campal entre los que aseguraban que Movistar Plus había censurado el programa de Cuatro por motivos políticos y los que lo veían perfectamente. Curiosamente, cada bando representaba una ideología opuesta.

Carmen Porter diciendo que Cuatro ha desaparecido de Movistar mientras la estaba viendo a través de Movistar.



Uno de los contertulios insinuando que les censuran porque Javier de Paz está en la trama de Plus Ultra.



Es que es un delirio todo. pic.twitter.com/Zq94ba2cMM — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 25, 2026

La respuesta, desgraciadamente, es mucho más sencilla. Los usuarios habituales de Movistar Plus estarán ya acostumbrados a los fallos de sus aplicaciones, que en algunas plataformas vienen todavía de la herencia de Canal+ Yomvi. Cuatro desapareció momentáneamente de algunos listados de canales, pero seguía accesible en otros. En cualquier caso, no hubo intento de censura, puesto que el programa puede consultarse íntegro bajo demanda dentro de la opción "Últimos 7 días" de la plataforma.

¿Quién es Javier de Paz y en qué le afecta el "caso Zapatero"?

Javier de Paz es un empresario que, actualmente, es presidente de Movistar Plus desde la remodelación de la plataforma emprendida por su nuevo CEO, Marc Murtra, hace poco más de un año. Aunque la salida de Daniel Domenjó hace unas semanas modificó parte de la cúpula de Movistar Plus, de Paz sí se mantuvo en la estructura.

De Paz siempre ha mantenido una estrecha relación con el PSOE, especialmente con José Luis Rodríguez Zapatero. En 2011, entra en el consejo de Telefónica, precisamente a propuesta del propio Gobierno de Zapatero.

Su nombre ha aparecido en el reciente auto judicial que imputa al expresidente del Gobierno en presuntos casos de corrupción. Habría estado ligado a una de las sociedades que, en teoría, formaban parte del entramado de comisiones ilegales: Análisis Relevante. Estaba, junto a Zapatero y otros empresarios del sector, en un chat de grupo denominado "AR", en referencia al nombre de la empresa.

Según ha afirmado recientemente el diario El Mundo, de Paz ha reconocido que estuvo interesado en formar parte de aquella sociedad, aunque se echó para atrás en el último momento.