Audiencias Lunes 25 de Mayo de 2026
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Noche marcada por los cambios de programación de última hora en varias cadenas generalistas a raíz de las nuevas informaciones sobre la imputación del expresidente del Gobierno. Tanto laSexta como Mediaset modificaron sus parrillas para reforzar la cobertura informativa, aunque con resultados bastante diferentes.
Por un lado, laSexta decidió retirar la película "Misión Panamá" para emitir un nuevo especial de 'El objetivo' con Ana Pastor al frente. Mientras, en Cuatro, Mediaset optó por alargar más de lo habitual 'Horizonte' y cancelar la entrega de estreno de 'En guardia' prevista para la noche del lunes.
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La apuesta más beneficiada fue precisamente la de Iker Jiménez. 'Horizonte' consigue colocarse como tercera opción de la noche en cuota de pantalla y segunda en espectadores, superando incluso a 'En tierra lejana' en número de seguidores. El programa de Cuatro firma un notable 10,4% y 870.000 espectadores.
Por detrás queda 'MasterChef', que registra un 10,2% de cuota y 662.000 televidentes, perdiendo además 1,2 puntos respecto a la semana pasada. En Antena 3, la serie turca 'En tierra lejana' sí logra mejorar ligeramente y alcanza un 11,3% junto a 846.000 seguidores, subiendo cuatro décimas en siete días.
Distinta suerte corre el especial de 'El Objetivo' en laSexta. El programa de Ana Pastor se conforma con un discreto 5% de share y 339.000 espectadores, prácticamente el mismo dato que obtuvo la película "Marlowe" la semana anterior en esa misma franja.
El liderazgo de la noche vuelve a quedar en manos de 'La isla de las tentaciones', que, aunque pierde tres décimas en una semana, consigue subir en espectadores y rozar el millón de seguidores con un 14,5% de share y 973.000 televidentes.
Por su parte, en La 2, la película clásica de Marilyn Monroe "Cómo casarse con un millonario", con motivo del centenario de su nacimiento, registra un 4,1% de cuota de pantalla, perdiendo tres décimas respecto a "Atrapa un ladrón", emitida el lunes pasado.
En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a arrancar la semana como líder indiscutible con un 13,3% de cuota de pantalla y más de 1,6 millones de espectadores. Le sigue 'La revuelta', que alcanza un 10,9% y supera los 1,3 millones de seguidores.
Muy cerca queda precisamente el avance de 'Horizonte', que firma un gran 10,4% y roza también los 1,3 millones de espectadores. El programa de Íker Jiménez vuelve además a imponerse claramente a 'El intermedio', que se queda en un 7% de share y 856.000 televidentes en laSexta.
Prime time
La revuelta 1.337.000 10,9%
MasterChef662.000 10,2%
Trivial Pursuit567.000 5,3%
Cifras y letras791.000 6,5%
Cine clásico 449.000 4,1%
Documaster172.000 3,5%
Una chica de ensueño: la creación de Marilyn Monroe172.000 3,5%
El hormiguero 1.639.000 13,3%
En tierra lejana846.000 11,3%
First Dates459.000 4,2%
Horizonte: avance1.258.000 10,4%
Horizonte870.000 10,4%
First Dates: folklore1.116.000 9,1%
La isla de las tentaciones973.000 14,5%
La Sexta Clave422.000 4,3%
El intermedio856.000 7,0%
Especial El Objetivo: Zapatero339.000 5,0%
Late night
- 'MasterChef' también cae en el late night respecto al lunes pasado (-2,1)
- 'En tierra lejana' mejora 1,1 puntos en una semana
- 'Metrópolis' consigue destacar a última hora de La 2 con un 3,4%
MasterChef168.000 8,7%
Metrópolis 65.000 3,4%
En tierra lejana223.000 7,1%
Sportium Game Show87.000 5,0%
En guardia: mujeres contra el crimen 249.000 5,3%
En guardia: mujeres contra el crimen 105.000 4,3%
Supervivientes: diario402.000 14,0%
Gran Madrid Show134.000 6,9%
Equipo de investigación 97.000 4,4%
Sobremesa y tarde
- 'Directo al grano' vuelve a bajar del 10% y cae medio punto en una semana
- 'Y ahora, Sonsoles' se queda rozando los dos dígitos en la tarde de Antena 3
- 'Todo es mentira' amenaza con sobrepasar a 'El tiempo justo'
Directo al grano774.000 9,2%
Valle Salvaje811.000 11,4%
La promesa884.000 13,0%
Malas lenguas792.000 11,0%
Aquí la Tierra968.000 11,6%
Saber y ganar691.000 7,4%
Grandes documentales344.000 4,3%
Los recién llegados de la naturaleza 350.000 4,2%
Curiosidades naturales de David Attenborough 332.000 4,4%
Malas lenguas500.000 7,2%
Sukha144.000 2,0%
Trivial Pursuit167.000 2,0%
Sueños de libertad1.272.000 14,3%
Y ahora Sonsoles708.000 9,9%
Pasapalabra1.475.000 18,1%
Todo es mentira655.000 8,0%
Lo sabe, no lo sabe435.000 6,3%
El tiempo justo664.000 8,2%
El diario de Jorge582.000 8,5%
¡Allá tú!829.000 10,4%
Zapeando498.000 5,7%
Más vale tarde416.000 5,9%
Mañana
- 'Mañaneros 360' se recupera y sube casi un punto en siete días
- 'El programa de Ana Rosa' mantiene los buenos resultados de hace una semana y mejora 1,2 puntos
- 'La ruleta de la suerte' sigue imbatible en la mañana de Antena 3
La hora de La 1348.000 18,0%
Mañaneros 360471.000 15,2%
Mañaneros 360990.000 11,9%
Jardines con historia 22.000 2,6%
Jardines con historia 22.000 1,7%
Maravillas inmortales de la tierra 23.000 1,3%
España pueblo a pueblo 28.000 1,4%
Aquí hay trabajo22.000 1,1%
La aventura del saber37.000 1,6%
Las recetas de Julie 54.000 2,2%
El western de La 2 73.000 2,2%
El cazador102.000 1,6%
El cazador191.000 2,1%
Espejo público269.000 10,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 794.000 16,6%
La ruleta de la suerte1.586.000 21,1%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 11.000 0,8%
Alerta Cobra 17.000 1,0%
Alerta Cobra 34.000 1,8%
Alerta Cobra 57.000 2,6%
En boca de todos269.000 8,6%
La mirada crítica203.000 11,6%
El programa de AR334.000 14,8%
Vamos a ver338.000 9,8%
El precio justo 548.000 8,0%
Aruser@s el humorning131.000 9,4%
Aruser@s265.000 12,4%
Al rojo vivo284.000 7,7%
Informativos
La sobremesa del lunes 25 de mayo confirma que 'Antena 3 Noticias 1' sigue siendo el informativo más visto, aunque con un desgaste notable respecto a hace siete días: pierde 1,3 puntos y cae del 23,9% al 22,6%. En el lado contrario, 'Telediario 1' remonta con claridad, sumando 0,7 puntos hasta el 14,2%, y 'laSexta Noticias 14h' también mejora con una subida de 1,0 punto hasta el 8,4%. 'Informativos Telecinco 15:00' avanza igualmente 0,7 puntos hasta el 9,3%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' retrocede ligeramente hasta el 7,6%.
En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Antena 3 Noticias 2', que sube 1,7 puntos respecto al lunes anterior y alcanza el 20,4%, consolidando su liderazgo nocturno con claridad. 'Informativos Telecinco 21:00' también mejora, sumando 1,1 puntos hasta el 9,1%. En cambio, 'Telediario 2' pierde 0,3 puntos y se queda en el 13,0%, y 'laSexta Noticias 20h' es quien más retrocede en la franja, bajando 0,4 puntos hasta el 7,3%.
Informativo territorial 1839.000 13,2%
Telediario 11.364.000 14,2%
Informativo territorial 21.005.000 10,8%
Telediario 21.334.000 13,0%
Noticias de la mañana239.000 13,9%
Antena 3 Noticias 12.162.000 22,6%
Antena 3 Noticias 22.126.000 20,4%
Noticias Cuatro 1550.000 7,6%
El desmarque Cuatro 1438.000 4,6%
Noticias Cuatro 2448.000 5,8%
El matinal82.000 7,3%
Informativos Telecinco 15:00894.000 9,3%
Informativos Telecinco 21:00926.000 9,1%
laSexta Noticias 14h711.000 8,4%
laSexta Noticias: Jugones566.000 5,9%
laSexta Noticias 20h571.000 7,3%