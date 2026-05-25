Así ha sido la claustrofóbica muerte de uno de los protagonistas de 'Euphoria'

Por Fidel Conejero |

Esta noticia contiene spoilers

Al más puro estilo "Buried (Enterrado)", la película de 2010 dirigida por Rodrigo Cortés y protagonizada por Ryan Reynolds, aunque con un giro todavía más angustioso. Así ha sido una de las escenas más impactantes del último episodio de 'Euphoria', la serie de HBO Max que la próxima semana emitirá su capítulo final.

El séptimo episodio deja una muerte totalmente inesperada y especialmente claustrofóbica. Uno de los protagonistas termina enterrado vivo bajo una obra en construcción después de que otro personaje decida darle un plazo límite para devolverle una gran cantidad de dinero. Sin apenas espacio para moverse y completamente atrapado bajo tierra, la tensión va creciendo minuto a minuto hasta desembocar en un desenlace mortal.

La secuencia juega constantemente con la sensación de asfixia y encierro, convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de toda la serie. De hecho, el montador del episodio, Julio Perez, explicó en un vídeo detrás de las cámaras que el objetivo era "meter al espectador dentro de ese espacio confinado junto al personaje" y potenciar al máximo la claustrofobia de la situación.

Jacob Elordi en la escena de su muerte en 'Euphoria'

Jacob Elordi se despide de Nate Jacobs

La víctima de esta impactante secuencia no es otro que Nate Jacobs, el personaje interpretado por Jacob Elordi, uno de los grandes protagonistas de 'Euphoria' desde el inicio de la ficción.

El actor australiano con ascendencia vasca ha hablado sobre cómo fue grabar la escena, reconociendo que buena parte de la secuencia se rodó dentro de un auténtico ataúd de madera. Según explicó, sus hombros tocaban ambos lados del cajón, impidiéndole prácticamente mover los brazos durante el rodaje.

"Se está muy tranquilo ahí dentro", llegó a bromear inicialmente el actor, aunque reconoció que la situación se volvió mucho más incómoda cuando introdujeron la serpiente dentro del espacio cerrado.

Aunque en pantalla parece una serpiente de cascabel real, la producción utilizó una boa constrictor con un cascabel falso añadido para las escenas más cercanas con Elordi. Aun así, las imágenes del reptil alreadedor del lugar de la construcción sí pertenecen a una serpiente de cascabel auténtica.

Lejos de mostrarse incómodo, Jacob Elordi incluso aseguró haber disfrutado del rodaje con el reptil. "Era muy adorable y bastante cariñosa. Se puso a mi lado y empecé a acariciarla", comentó entre risas sobre la boa utilizada durante la grabación.

Jacob Elordi en el "detrás de las cámaras" de 'Euphoria'

"Estoy muy orgulloso de haber formado parte de esta serie"

La muerte de Nate Jacobs supone uno de los momentos más importantes de toda la serie a falta de conocer su final, especialmente por el peso que el personaje había tenido desde la primera temporada. El propio Elordi reflexionó también sobre el final de su personaje y el recorrido que ha tenido dentro de la ficción creada por Sam Levinson.

"Nate es alguien que ha cometido muchos errores y tomado decisiones muy oscuras y cuestionables. Me parece bonito ver cómo todo termina llevándolo hasta este punto", explicó el actor en el vídeo detrás de las cámaras.

Además, Jacob Elordi reconoció el impacto emocional que ha tenido despedirse de una serie que ha marcado completamente su carrera profesional: "Esta serie ha sido una parte enorme no solo de mi carrera, sino también de mi vida. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de ella".

Con esta inesperada muerte, 'Euphoria' afronta ahora su episodio final el próximo domingo (lunes en España) en HBO Max dejando completamente abiertas las consecuencias que tendrá la muerte de Nate Jacobs sobre el resto de personajes y cómo será el desenlace de cada uno de ellos.