Por Redacción |

Carlos Alsina ha explicado los motivos de su paso a un lado en 'Más de uno', el programa matinal de Onda Cero. El periodista dejará de dirigir y presentar la primera parte informativa del espacio a partir de septiembre y se centrará en el tramo magazine, que ocupará la franja de 10:00 a 12:30 horas.

El relevo en la parte informativa lo asumirá Rafa Latorre, hasta ahora responsable de 'La brújula', mientras que Marta García Aller se pondrá al frente del programa nocturno de la cadena. Alsina confirmó los cambios durante su monólogo de las 8:00 horas, en el que quiso explicar personalmente a sus oyentes una decisión que, según insistió, responde únicamente a razones personales.

📻 Carlos Alsina explica en su monólogo su decisión de dejar de presentar el primer tramo de @MasDeUno: "Estoy gastado"



💬 El presentador ha explicado a los oyentes de Onda Cero los cambios que se van a dar en la emisora para la temporada que viene: https://t.co/EYsQDVT5Im pic.twitter.com/dwLkEP2O1S — Onda Cero (@OndaCero_es) May 25, 2026

Carlos Alsina: "Me he gastado"

Alsina explicó que este año cumpley que, haciendo cuentas, llevaal frente de un programa diario de información y opinión. El periodista recordó que asumió la dirección del informativo del día en Onda Cero al final de la temporada, cuando tenía soloy gobernaba Felipe González.

Desde entonces, aseguró, apenas ha dejado de estar en primera línea. "No he dejado de predicar ni un solo día", afirmó, antes de reconocer que esa trayectoria supone una marca suficiente. "33 años de información y de opinión creo que son una buena marca, suficiente marca", señaló.

El comunicador vinculó su decisión al desgaste acumulado y a la exigencia que, a su juicio, requiere la información diaria. Alsina defendió que para estar a la altura de los oyentes hay que mantener la energía intacta y seguir vibrando con las noticias, la interpretación y la opinión. Sin embargo, admitió que ya no se encuentra en ese punto: "He llegado a la conclusión de que me he gastado".

En ese mismo tono, el periodista resumió el paso del tiempo con una frase muy personal: "Cuando tienes 25 años te comes el mundo y cuando tienes 56 para 57, pues ya te conformas con que el mundo no te coma a ti". Alsina reconoció también que le vendría bien madrugar menos, tener una vida con menos obligaciones y disponer de más tiempo libre.

Aun así, insistió en que su decisión no responde a presiones externas ni a ninguna operación política o empresarial, sino a una necesidad personal después de más de tres décadas de radio diaria. Su continuidad en el tramo magazine de 'Más de uno' le permitirá mantenerse vinculado a la antena, pero lejos del desgaste de la primera línea informativa y política de cada mañana.

Rafa Latorre y Marta García Aller, los nuevos movimientos de Onda Cero

Alsina también fue el encargado de anunciar en antena quién asumirá la primera parte de 'Más de uno' a partir de septiembre. El periodista explicó que Onda Cero relanzará el programa con "energía nueva" y recordó que el propio nombre del espacio ya apuntaba a una conducción compartida: "Nos llamamos 'Más de uno' porque nunca tuvimos intención de que todo fuera uno".

En ese contexto, confirmó que será Rafa Latorre quien tome el mando del tramo informativo y político de las mañanas. "A partir del próximo mes de septiembre será Rafa Latorre quien les cuente a este día, a esta hora y cada día la actualidad, quien se la cuente, quien se la interprete y quien se la opine", anunció Alsina.

El movimiento sitúa a Latorre, hasta ahora responsable de 'La brújula', al frente de la franja más informativa de 'Más de uno', mientras Alsina conservará la marca del matinal, pero centrado en el magazine. La nueva etapa permitirá al comunicador madrileño alejarse del vértigo diario de la actualidad política y dedicarse a una parte del programa que siempre ha reivindicado como esencial dentro de la radio.

La reorganización también tendrá consecuencias en la noche de Onda Cero: Marta García Aller será la nueva directora y presentadora de 'La brújula'. Alsina deseó suerte tanto a ella como a Latorre y se mostró convencido de que ambos sabrán consolidar sus nuevas responsabilidades dentro de la cadena.

Alsina rechaza reducir la radio a posiciones políticas

Alsina también aprovechó su intervención para cuestionar la tendencia a interpretar cualquier movimiento en la radio desde una lectura exclusivamente política. El periodista lamentó que, desde hace años, a los comunicadores y a las cadenas se les intente reducir a una etiqueta ideológica, dejando en segundo plano otros elementos que, a su juicio, definen mucho más un programa: el estilo comunicativo, el lenguaje, la realización sonora, la creatividad o la forma de conducir la antena.

"Ahora todo se reduce a cómo respiramos políticamente y a qué partido le gusta o le deja de gustar cada uno de los comunicadores", criticó Alsina, que se mostró especialmente molesto con las teorías sobre supuestas maniobras ocultas detrás de su decisión. "En ocasiones veo conjuras políticas", ironizó, antes de insistir en que su paso a un lado no responde a ninguna operación externa.

El comunicador defendió que quienes tienen un micrófono deben contar lo que ocurre según su mirada, pero sin ocultar que existen otras formas de interpretar la realidad ni despreciarlas. En esa línea, reivindicó una actitud crítica que no consista en estar siempre en contra ni en dirigir las críticas siempre hacia el mismo lugar.

"Ser crítico no significa estar siempre en contra, y mucho menos significa estar siempre en contra del mismo", sostuvo. Alsina resumió su posición con una reflexión sobre el papel del periodismo ante el poder: "No estamos ni para tumbar gobiernos como sea, ni para diluir o justificar o maquillar los desmanes, los atropellos, las mentiras y las incoherencias de quien gobierna".

El periodista remató esa idea con una frase que quiso repetir en antena: "Ni para justificar a quien gobierna, ni para ayudar a que llegue al gobierno quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie".





📻 Carlos Alsina reivindica la función de la radio: "No estamos para tumbar gobiernos ni para ayudar a que llegue quien no ha sido capaz por su propio pie"



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Alsina seguirá en Onda Cero pese a las especulaciones

El anuncio llega después de días de rumores sobre un posible salto de Alsina a la SER, especialmente tras conocerse la salida de Àngels Barceló . Onda Cero confirmó finalmente que el periodista seguirá vinculado a la cadena de Atresmedia, donde desarrolla su carrera desde hace décadas.

Alsina debutó en Onda Cero en los años noventa y, salvo su etapa en Antena 3 Radio, ha construido prácticamente toda su trayectoria en la emisora. Forjado durante años en el análisis político y la información nocturna, acabó convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de la radio española.

Ahora, el periodista afronta una nueva etapa menos centrada en la primera línea informativa y más vinculada a la compañía, el humor, la conversación y los formatos propios del magazine. Una decisión que, según quiso dejar claro, no responde a ninguna operación externa, sino a una necesidad personal después de más de tres décadas de radio diaria.