Matthew Macfadyen encoge a Elizabeth Banks en el tráiler de 'The Miniature Wife'

Matthew Macfadyen y Elizabeth Banks serán un matrimonio en apuros en 'The Miniature Wife'. La nueva serie original de Peacock, que previsiblemente llegará a España de la mano de SkyShowtime, une a las dos estrellas al frente de una historia con un interesante componente de ciencia ficción, ya que veremos a un científico tratando de devolver a su mujer a la normalidad tras haberse encogido por error.

La transformación del personaje de Banks puede ser clave para que su marido dé con la fórmula para aplicar el encogimiento de forma correcta y gane el Nobel, aunque en primera instancia, como muestra el tráiler oficial, el pánico cunda en los dos protagonistas. En paralelo, ambos intentan enfrentarse a los desafíos que tienen ante sí, sobre todo en lo que respecta a ella, que tiene que adaptarse a un mundo de diferentes proporciones.

La ficción está basada en un relato de Manuel Gonzales que ha sido adaptado por los showrunners Jennifer Ames y Steve Turner. El reparto lo completan O-T Fagbenle, Zoe Lister-Jones, Sian Clifford, Sofia Rosinsky. Ronny Chieng, Aasif Mandvi, Rong Fu y Tricia Black, mientras que Greg Mottola se ha encargado de la dirección tras haber participado en 'Nadie quiere esto' o 'El Pacificador'.