Max presenta sus series para 2025: 'The White Lotus 3', 'Task', 'The Last of Us 2'...

'El Pingüino' ha culminado su primera temporada y, como suele ser habitual cada vez que se pone fin a una gran emisión, desde Max se ha aprovechado para demostrar que todavía hay muchos proyectos potentes en el horizonte. El servicio de streaming ha realizado este recordatorio con un avance plagado de imágenes de series que regresarán en los meses venideros o verán la luz por primera vez.

Entre los títulos inéditos se encuentra el más inminente, 'Dune: La profecía', que irá sucedido por otros como 'Creature Commandos', que pretende encender la llama animada de DC Studios. Una vez cambiado el calendario, en 2025 veremos las nuevas entregas de 'The White Lotus', 'The Last of Us', 'And Just Like That...', 'Hacks', 'El Pacificador', 'La edad dorada', 'Los ensayos' o 'Los Gemstone', que han exhibido metrajes más o menos extensos en el vídeo.

Además, también se beberá principalmente de HBO con series como 'It: Bienvenidos a Derry', 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', 'The Chair Company', 'Task' (que tiene detrás al creador de 'Mare of Easttown') o el proyecto sin título de Rachel Sennott. A su vez, la propia Max aportará contenidos originales como 'Duster' o 'The Pitt', que también tratarán de recalar entre el público.