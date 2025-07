Por Sandra Alcaide Barrón |

A punto de acabar la temporada, el miércoles 9 de julio acudía Ingrid García Jonsson como invitada a ' La revuelta '. Su visita al programa de David Broncano estaba motivada por su próximo estreno en Netflix, ' Superestar ', que saldrá a la luz. Sin embargo, la actriz es una de las invitadasdesde sus inicios en Movistar, por lo que no es sorpresa para nadie que hayan querido volver a contar con ella en

Tras un breve repaso de la serie que narra la vida de Tamara, en el que la actriz contaba a dos chicas del público en qué consistió el "tamarismo", David Broncano daba paso a las preguntas clásicas. "Tú has venido muchas más veces como amiga del programa que de invitada, entonces yo creo que las preguntas clásicas a ti se te han hecho muy poco", le decía el presentador. Respecto a esto, Ingrid García Jonsson confirmaba que no se le habían hecho en ninguna de sus visitas.

Ingrid García Jonsson y David Broncano durante su visita a 'La revuelta'

En primer lugar, llegaba la pregunta sobre cuánto era su patrimonio total. "Estoy en -350.000€ porque soy propietaria", decía a la vez que hacía un baile que ellos mismos denominaban como "baile triste del propietario". El momento rebelde de la actriz llegaría con la pregunta del sexo, ante la que se plantaría.

"Como estoy con una persona y la gente generalmente sabe quién es, me apetecía no hablar de lo que él folla por respetar su privacidad (...) Pregúntale a mi vecina cuantas veces me toca a la puerta", respondía. Finalmente, el presentador y ella llegaban a un acuerdo y es que al tan solo haber dos personas de público, Ingrid García Jonsson se levantaba para decirle la cifra exacta al oído a una de ellas.

Ingrid García Jonsson desvelando a una chica del público la cifra exacta de la respuesta de una de las preguntas clásicas de 'La revuelta'

El mejor regalo de Ingrid García Jonsson a David Broncano

Durante la visita de Ingrid García Jonsson a 'La revuelta', también se desveló su ayuda en la relación amorosa entre David Broncano y Silvia Alonso. Todo empezaba con el presentador preguntándole por si había traído algún regalo para él, a lo que ella respondía: "Te he hecho regalos guapísimos y los regalos que me vienen de vuelta son bastante mierda... Entonces me parecía que no procedía traerte nada más". Tras este reproche, el equipo del programa ponía en una pantalla: "¿No te presentó a tu novia? ¿Necesitas más?", desvelando que fue la actriz quien presentó a ambos antes de que fueran pareja.