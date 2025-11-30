FormulaTV
Conectar

ENTREVISTA

Pepa Rus: "Cuando me volví a ver como la Macu de 'Aída', con el tupé y las medias, fue bastante impactante"

A la actriz le encantaría que esta película abriese las puertas a una nueva temporada de la serie.

2.554

Sergio NavarroPublicado: Domingo 30 Noviembre 2025 08:54 (hace 3 horas)

Serie relacionada

Aída

Aída

2005 - 2014

España 10 temporadas 237 capítulos

ComediaFamiliar

7,2

59 críticas

Popularidad: #10 de 3.672 Ranking Aída

  • 1.013

  • 711

Titulares de Papa Rus

  • "Últimamente los actores de 'Aída' nos juntamos mucho"
  • "Estoy muy nerviosa con cómo se va a recibir la película, pero yo creo que va a gustar muchísimo"
  • "A mí me ha encantado, me parece un peliculón"
  • "Paco ha hecho un trabajazo increíble"
  • "Es ficción, al final está todo muy desdibujado"
  • "Puedo contar poco porque soy muy bocazas y no quiero liarla"
  • "Se habla de los límites del humor y qué hubiera pasado si siguiera aquello"
  • "Se habla de compañerismo, de habla de amor, se habla de familia y se habla de Aída, por supuesto"
  • "La Macu en 2025 seguiría igual. Creo que evoluciona poco, que es lo bueno de La Macu"
  • "El Luisito está gigante, pero se veía venir"
  • "Para mí, el momento más impactante fue cuando me pusieron el tupé y el labio magenta"
  • "Cuando me vi caracterizada pensé: Ostras, si que ha envejecido la Macu"
  • "Cuando me vi con el tupé y las medias fue bastante impactante"
  • "Ojalá abriese las puertas a una temporada. Me encantaría"
  • "'Aída' me parece una serie increíble, me lo pasé muy bien y aprendí mogollón"
  • "Tengo alguna cosilla de tele y de teatro, pero no puedo decir mucho más"

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Famosos relacionados

Top Series

Listas