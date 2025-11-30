ENTREVISTA
Pepa Rus: "Cuando me volví a ver como la Macu de 'Aída', con el tupé y las medias, fue bastante impactante"
A la actriz le encantaría que esta película abriese las puertas a una nueva temporada de la serie.
Sergio Navarro |
Publicado: Domingo 30 Noviembre 2025 08:54 (hace 3 horas)
Titulares de Papa Rus
- "Últimamente los actores de 'Aída' nos juntamos mucho"
- "Estoy muy nerviosa con cómo se va a recibir la película, pero yo creo que va a gustar muchísimo"
- "A mí me ha encantado, me parece un peliculón"
- "Paco ha hecho un trabajazo increíble"
- "Es ficción, al final está todo muy desdibujado"
- "Puedo contar poco porque soy muy bocazas y no quiero liarla"
- "Se habla de los límites del humor y qué hubiera pasado si siguiera aquello"
- "Se habla de compañerismo, de habla de amor, se habla de familia y se habla de Aída, por supuesto"
- "La Macu en 2025 seguiría igual. Creo que evoluciona poco, que es lo bueno de La Macu"
- "El Luisito está gigante, pero se veía venir"
- "Para mí, el momento más impactante fue cuando me pusieron el tupé y el labio magenta"
- "Cuando me vi caracterizada pensé: Ostras, si que ha envejecido la Macu"
- "Cuando me vi con el tupé y las medias fue bastante impactante"
- "Ojalá abriese las puertas a una temporada. Me encantaría"
- "'Aída' me parece una serie increíble, me lo pasé muy bien y aprendí mogollón"
- "Tengo alguna cosilla de tele y de teatro, pero no puedo decir mucho más"
