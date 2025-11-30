ENTREVISTA

Pepa Rus: "Cuando me volví a ver como la Macu de 'Aída', con el tupé y las medias, fue bastante impactante"

A la actriz le encantaría que esta película abriese las puertas a una nueva temporada de la serie.

2.554

Sergio Navarro | Serie relacionada Aída 2005 - 2014 España 10 temporadas 237 capítulos ComediaFamiliar 7,2 59 críticas Popularidad: #10 de 3.672 1.013

711 Titulares de Papa Rus "Últimamente los actores de 'Aída' nos juntamos mucho"

"Estoy muy nerviosa con cómo se va a recibir la película, pero yo creo que va a gustar muchísimo"

"A mí me ha encantado, me parece un peliculón"

"Paco ha hecho un trabajazo increíble"

"Es ficción, al final está todo muy desdibujado"

"Puedo contar poco porque soy muy bocazas y no quiero liarla"

"Se habla de los límites del humor y qué hubiera pasado si siguiera aquello"

"Se habla de compañerismo, de habla de amor, se habla de familia y se habla de Aída, por supuesto"

"La Macu en 2025 seguiría igual. Creo que evoluciona poco, que es lo bueno de La Macu"

"El Luisito está gigante, pero se veía venir"

"Para mí, el momento más impactante fue cuando me pusieron el tupé y el labio magenta"

"Cuando me vi caracterizada pensé: Ostras, si que ha envejecido la Macu"

"Cuando me vi con el tupé y las medias fue bastante impactante"

"Ojalá abriese las puertas a una temporada. Me encantaría"

"'Aída' me parece una serie increíble, me lo pasé muy bien y aprendí mogollón"

"Tengo alguna cosilla de tele y de teatro, pero no puedo decir mucho más"

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos