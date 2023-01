Sergio Soriano |

La granja más famosa de nuestra pequeña pantalla se ha despedido de una de sus principales protagonistas durante su tercera gala. De hecho, la entrega emitida durante la noche del jueves 19 de enero fue prácticamente un monográfico de los estragos que Maite Galdeano causó antes de abandonar las instalaciones de 'Pesadilla en El Paraíso'. ¿Nos hemos cargado el reality con la marcha de la autoproclamada como "elegida de Dios"?

A lo largo de la semana, la pamplonica revolucionó el particular cortijo de Mediaset España por diferentes situaciones. Sin embargo, una comilona con Kiko Jiménez dejó patente las malas artes de Tania Medina. La concursante, que no pudo disfrutar de esa recompensa, decidió tirar los desperdicios encima de la cama y de la ropa de su adversaria. Recordemos que el reality de Fremantle no proporciona una lavadora para poder limpiar sábanas o prendas personales.

Galdeano, que incluso cantaba canciones de misa a los cerdos, tuvo que salir por la puerta como segunda expulsada de la edición, pero señalando directamente a José Antonio Avilés como nominado para medirse con Kiko Jiménez. Veremos lo que ocurre tras su salida y, sobre todo, si el grupo mayoritario se rompe definitivamente tras haber unido fuerzas contra la exconductora de autobuses.