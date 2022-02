La realeza española, encabezada por Felipe VI, le pide al rey emérito que no vuelva.

'Polònia', el programa satírico de TV3, se hizo eco del Benidorm Fest en uno de sus sketches. Judit Martín, caracterizada como Alaska, daba la bienvenida a "un festival con un sistema de votación tan dudoso que, a su lado, mi peluca parece de verdad", aseguró. Y, acto seguido, daba paso a la actuación de Rigoberto Borboni, con su tema "Ay papá".

Queco Novell daba vida al Rey Felipe VI, cubierto inicialmente con una bandera de España a modo de velo. La actuación empezaba fuerte, con una clara referencia al rey emérito: "Tú que te has ido huyendo de la Fiscalía, hazme un favor no me complique más la vida. Ahí estás bien", cantaba. Acto seguido aparecían tres mujeres de blanco, muy similares a doña Sofía, Letizia Ortiz y a la princesa Leonor, y todos juntos cantaban: "Papá, papá, papá, no vuelvas por acá".

En el puente de la canción, Rigoberto se tumba en el suelo, mientras se proyectan imágenes de su padre. Después de quitarse su vestimenta blanca, continua la actuación enfundado en un traje con los colores de la bandera de España. La teta gigante creada para el show de Rigoberta Bandini se convierte en unos grandes testículos en la parodia de Borboni. "No sé por qué son tan enormes tus pelotas, sin ellas no habría que mentir como idiotas", canta la "realeza" a coro.