Sunny Hostin y Ana Navarro reconocen que finalmente fue un "falso positivo" lo que las obligó a abandonar el programa en pleno directo a toda prisa.

The View

Llevaban ya varios minutos en el aire y estaban a punto de recibir a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, cuando una voz de producción pide a la mitad de las presentadoras del programa que abandonen el plató.

Sunny Hostin y Ana Navarro obedecen ante la incrédula mirada de sus compañeras, que preguntan si pueden recibir a la invitada. Primero un "sí", luego un "no". Tras una pausa comercial, las dos presentadoras restantes explican que sus dos compañeras han dado positivo en un test de coronavirus y han tenido que abandonar el programa a la fuerza.

Por motivos de seguridad, la vicepresidenta se queda sin salir a plató, y en su lugar termina respondiendo a las preguntas desde una sala anexa.

Este lunes, ambas mujeres -que estaban vacunadas y no presentaban síntomas- han confirmado que se trató de un falso positivo y en ningún momento tuvieron COVID. Pese a todo, Hostin ha expresado su malestar por "saber en público un diagnóstico médico antes de que se me comunicase en privado". Navarro todavía no sale de su asombro y ha relatado que tras el incidente su marido, que es cirujano, tuvo que abandonar una operación en curso como medida de precaución.

Pelea con Donald Trump Jr.

La polémica fue aprovechada por el hijo del expresidente de los Estados Unidos para atacar a Navarro, una republicana crítica con Trump. "Dada las noticias de Ana Navarro, creo que es hora de lanzar una conversación nacional sobre el coronavirus y la obesidad".

Navarro, por su parte, le respondió que "Si quieres tener una conversación sobre los efectos de la obesidad en gente con COVID, tu padre está a una llamada de distancia... asumiendo que te conteste a las llamadas. O pídele a tu hermana que le llame en tu nombre".