Promo de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?' con Brequette ('La Voz') como concursante y los primeros piques

Mediaset España y Fremantle lo tienen ya todo listo para su nuevo programa original: 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'. Tras los primeros días de grabaciones, ya tenemos el primer vídeo promocional extendido del talent show presentado por Jesús Vázquez y con Danna Paola, Risto Mejide e Isabel Pantoja en la mesa de los mentores. Un trío de titanes que ya ha vivido su primer enfrentamiento: "Está bien que me interrumpas, pero no está bien que no me dejes acabar".

Semana tras semana, un total de nueve concursantes divididos en tres rondas se enfrentarán para conseguir la mejor puja por parte de los mentores y del público. Cada una de las rondas estará categorizada, por lo que competirán perfiles con una característica en común. Algunas de esas rondas serán "We are the champions", con ganadores de otros talents, o "Mamá quiero ser artista", con hijos de personajes famosos. En algunas de esas rondas, observaremos a los dos primeros rostros conocidos que se dejan ver en la promoción: Javián, concursante de 'Operación Triunfo' durante su primera edición y componente de Fórmula Abierta; o Brequette, semifinalista de 'La Voz 2012' y candidata de 'Mira quién va a Eurovisión' en 2014 con su tema "Más".

De cada ronda saldrá un ganador a partir de la subasta de los mentores y de Los 50: las personas que conforman el jurado popular que también tendrán voz y podrán hacer valoraciones a los concursantes desde las gradas. Los tres ganadores de cada ronda pasarán a la batalla final, donde solamente Los 50 decidirán quién se llevará el dinero apostado y formará parte de la gran final para conocer quién es el primer 'Top Star'.

El dinero en juego

Los concursantes de 'Top Star' juegan con dinero real desde el minuto cero en el que entran al plató. Cada uno de los mentores cuenta con 30.000€ para pujar por sus cantantes favoritos, pudiendo apostar por 1.000€, 2.000€ o hasta 5.000€ de una vez. Al finalizar cada apuesta, el mentor que más dinero haya dejado será quién se lleve ese cantante. No obstante, también cabe la posibilidad de que nadie apueste por los artistas. Risto Mejide incluso sugiere "poner un botón que reste dinero" para demostrar que el vocalista no merece la pena.