Los cotilleos de época vuelven de la mano de Netflix con la segunda temporada de 'Los Bridgerton', que se estrena el 25 de marzo de 2022.

Netflix

Netflix ha celebrado el primer aniversario del estreno de 'Los Bridgerton', uno de sus mayores éxitos originales, anunciando la fecha de estreno de su segunda temporada. Aunque la ficción producida por Shonda Rhimes no podrá cumplir con un ritmo anual, por lo que en 2021 no habremos podido disfrutar de nuevos episodios, realmente no tendremos que esperar demasiado para regresar a su universo de época.

Como han revelado los integrantes del reparto de este drama romántico, la segunda entrega de 'Los Bridgerton' verá la luz el 25 de marzo de 2022. De esta manera, Netflix cerrará el primer trimestre del año con un auténtico bombazo, ya que hay que recordar que esta apuesta había batido récords como el mejor estreno del servicio al atraer a 82 millones de cuentas. No obstante, cuando se desató el fenómeno de 'El juego del calamar', ese hito quedó superado por una imponente diferencia.

Con el lanzamiento de los nuevos episodios, la serie creada por Chris Van Dusen tendrá la oportunidad de regresar a lo más alto del top de Netflix, aunque encontrará una dura competencia en otros lanzamientos que veremos a comienzos del próximo año, desde 'Vikings: Valhalla' hasta '¿Quién es Anna?', la nueva producción ideada por la propia Rhimes.